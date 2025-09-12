Líderes católicos critican políticas migratorias de Trump por separar familias y causar temor

WASHINGTON (AP) — Un grupo de destacados obispos y monjas católicos de Estados Unidos, que están en la primera línea del conflicto migratorio del país, criticaron las estrictas políticas del gobierno del presidente Donald Trump por separar familias, incitar al miedo y trastornar la vida de la iglesia estadounidense.

Además de censurar al gobierno federal, los líderes católicos también explicaron, en un panel de discusión realizado el jueves en la Universidad de Georgetown, cómo apoyan a los preocupados inmigrantes. Con la agenda de deportaciones masivas de Trump y el impulso a la aplicación de la ley de inmigración, dijeron, muchas familias temen llevar a sus hijos a la escuela, ir al trabajo o a la iglesia por miedo a ser detenidos y deportados.

“El modo en que se aplican las políticas de inmigración en estos días no solo desestabiliza la vida del inmigrante en particular, sino de familias enteras, negocios, la vida de los niños, de comunidades enteras, de vecindarios”, dijo el obispo auxiliar de Washington, D.C., Evelio Menjivar Ayala. “Lo que veo en los ojos de la gente es dolor y una profunda confusión… ¿A dónde iremos si no somos bienvenidos aquí?”

A esos temores se suma un cambio realizado al inicio del segundo mandato de Trump, que dio más libertad a los agentes de inmigración para realizar arrestos en escuelas y lugares de culto, considerados durante mucho tiempo como intocables. Esto ha sido impugnado en los tribunales por maestros y grupos religiosos.

“Para mí, es algo muy personal porque yo fui un extraño y me acogieron”, dijo Menjivar Ayala. El prelado cruzó la frontera de Estados Unidos ilegalmente en 1990 después de salir de su natal El Salvador durante la guerra civil del país. Actualmente es ciudadano estadounidense y se convirtió en el primer obispo salvadoreño de Estados Unidos.

Mantener viva la esperanza en las familias que luchan es una parte muy importante de brindar apoyo, dijo la hermana Norma Pimentel, una destacada activista por los derechos de los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, quien habló en el panel. Ella dirige Catholic Charities de Rio Grande Valley, un centro de descanso para migrantes agobiados en McAllen, Texas.

Recordó haber visitado familias inmigrantes en un centro de detención, las cuales se hallaban en una “condición terrible”, lo que la hizo conmoverse hasta las lágrimas.

“Vi a agentes de la Patrulla Fronteriza mirándonos, y ellos también se conmovieron y lloraron”, dijo. “Cuando salí de allí, el agente se volvió hacia mí y dijo: ‘Gracias, hermana, por ayudarnos a darnos cuenta de que son seres humanos'”.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han mantenido que no habrá espacios seguros para quienes están en el país ilegalmente, han cometido delitos o han intentado socavar la aplicación de la ley de inmigración. Han dicho constantemente que sus esfuerzos están destinados a salvaguardar la seguridad pública y nacional.

Líderes católicos, en desacuerdo con Trump sobre inmigración

Los líderes católicos siguen la doctrina central de la iglesia contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, prioridades que comparten con muchos conservadores políticos. Pero han manifestado su desacuerdo con el gobierno de Trump en materia de inmigración.

A principios de este año, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) anunció el fin de medio siglo de asociaciones con el gobierno federal para servir a refugiados y niños migrantes, diciendo que la “desgarradora” decisión se debió a la abrupta cancelación de fondos por parte del gobierno de Trump.

En febrero, el difunto papa Francisco también emitió una importante reprimenda a los planes de la administración para realizar deportaciones masivas de migrantes, advirtiendo que la expulsión forzosa de personas únicamente por su condición ilegal les priva de su dignidad inherente.

En el panel, el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, destacó las aportaciones de los inmigrantes a la economía del país.

“Si preguntas a la gente dedicada a la agricultura, si preguntas en la industria de servicios, si preguntas a la gente en el cuidado de la salud, si preguntas a la gente en el campo de la construcción, te dirán que algunos de sus mejores trabajadores son inmigrantes”, dijo Wenski, que formó parte del comité de migración de la USCCB. “La aplicación de la ley siempre será parte de cualquier política de inmigración, pero tenemos que racionalizarla y humanizarla”.

Wenski se unió al ministerio “Knights on Bikes” (Caballeros en motos), una iniciativa liderada por los Caballeros de Colón que llama la atención sobre las necesidades espirituales de las personas retenidas en centros de detención de inmigración, entre ellos, el de los Everglades de Florida, apodado “Alcatraz de los caimanes”. Recordó haber rezado un rosario con los motociclistas bajo el calor abrasador fuera de sus muros. Días después, obtuvo permiso para celebrar misa dentro de la instalación.

“El hecho de que invitemos a estos detenidos a rezar, incluso en esta situación tan deshumanizante, es una forma de enfatizar e invocar su dignidad”, dijo. “Más importante aún, que Dios no los ha olvidado”.

La arquidiócesis de Los Ángeles sufre tras redadas de inmigración

En el condado de Los Ángeles, el aumento en el número de arrestos de personas sospechosas de vivir sin autorización en el país por parte del gobierno de Trump ha trastornado la vida de decenas de miles de sus habitantes. Cerca de un tercio de los 10 millones de residentes del condado nacieron en el extranjero, y muchos de ellos ahora intentan vivir sin llamar la atención.

El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, dijo en el panel que el miedo inducido por las redadas de inmigración redujo la asistencia a misa y afectó valiosos programas de la iglesia que, en su mayoría, sirven a inmigrantes. La arquidiócesis ayuda a los detenidos y enfrenta la deportación con asistencia legal y financiera.

“La gente realmente tiene miedo de salir de sus casas”, dijo Gómez, el primer latino en servir como presidente de la USCCB. “Muchos sacerdotes me dicen, aquí en la arquidiócesis, que al menos el 30% de las personas que asistían a misa ya no vienen”.

Panelistas advierten sobre las consecuencias de las medidas migratorias

Los miembros del panel, en el que participaron académicos y expertos legales, lamentaron el sufrimiento de los niños separados de sus padres. La experta legal Ashley Feasley, de la Facultad de Derecho Columbus de la Universidad Católica de América, señaló los millones de niños que son ciudadanos estadounidenses y tienen padres u otros familiares que viven en el país ilegalmente.

“Cuando pensamos en el nivel de aplicación de la ley que ha comenzado, está ocurriendo y se intensificará… tenemos que pensar en estas familias. ¿Qué harán? ¿Cómo manejarán la situación si uno de los padres es detenido?” dijo Feasley.

Trump ha dicho que su intervención federal en Washington para colaborar en la aplicación de la ley federal se centra en abordar el crimen. Pero los datos de la operación, analizados por The Associated Press, muestran que más del 40% de los arrestos realizados durante la operación, de un mes de duración, en realidad estaban relacionados con la inmigración.

“El presidente dice que aplica estas políticas para hacer que nuestras ciudades sean más seguras, pero si los inmigrantes, si la gente tiene miedo de interactuar con los organismos de aplicación de la ley, con la policía, de denunciar delitos, obviamente se convertirán en objetivos de delitos”, dijo Menjivar Ayala.

“Esto no ayudará a hacer que nuestras calles, nuestras comunidades sean más seguras”.

Sirviendo a los inmigrantes en la frontera

Mark Seitz, el obispo de El Paso, Texas, dijo que es crucial seguir informando a las comunidades inmigrantes sobre sus derechos.

“No nos limitamos a rezar”, dijo Seitz, presidente del Comité de Migración de la USCCB.

“La oración nos mueve a la acción, y eso es lo que debemos hacer: cumplir con nuestro apoyo, nuestro amor, nuestro acompañamiento, estar presentes para las personas que han sido aterrorizadas por las acciones del gobierno”.

Al final del panel, Gómez dijo que es importante recordar que Estados Unidos es un país de inmigrantes.

“Creo que tendremos una reforma migratoria muy pronto. Ese es mi ruego y mi sueño: que podamos lograr algo, finalmente, como una solución a estos desafíos”, concluyó.