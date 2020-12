Libra cárcel doctor de Maradona… por ahora

BUENOS AIRES.- Leopoldo Duque, el médico que atendió a Diego Armando Maradona hasta antes de su muerte, no irá a la cárcel.

El doctor que le operó poco antes de que el Diego falleciera está siendo investigado por la Fiscalía argentina, que le imputa un presunto delito de negligencia y homicidio culposo.

Los abogados de Duque han conseguido que su cliente siga bajo investigación pero fuera de prisión.

“Diego odiaba a los médicos, odiaba a los psicólogos, odiaba a todo el mundo. Me echó un montón de veces de su casa, me echaba y después me llamaba”, recordó Luque en entrevista recientemente.

Otra persona bajo investigación es la psiquiatra, quien visitaba de manera constante a Maradona y que se le sigue indagando luego que le recetó algunos medicamentos.