Liberan Warriors a mexicano Juan Toscano

NUEVA YORK.- La NBA se queda sin mexicanos.

Los Warriors de Golden State anunciaron que dejan libre al tricolor Juan Toscano, y así dejaron listo su roster final rumbo a la campaña 2020-21 que inicia el martes.

Toscano promedió la temporada pasada 5.3 puntos 4.0 rebotes y 2 asistencias en 13 duelos, seis de ellos como titular.

Firmó con Golden State el 2 de febrero pasado .

“Es una decisión muy, muy difícil para nosotros. Juan es uno de mis favoritos porque sabe jugar basquetbol y es un ganador.

“Simplemente Juan hace jugadas y es competitivo”, comentó el coach Steve Kerr.

La idea ahora es que Toscano pueda volver al equipo ya iniciada la campaña a través de un contrato de dos vías, pero por lo pronto el deporte ráfaga nacional se queda sin representante mexicano.

