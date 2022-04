Liberan a detenidas en protesta por desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de estar 7 horas y media detenidas en las celdas de la Estación Norte de Seguridad Pública Estatal, las manifestantes en la protesta por víctimas de desaparición en Nuevo León, Marta Cecilia Carrillo, de 31 años y Fraide Deyanira Alemán Guerrero, de 23, fueron liberadas y narraron su odisea.

‘Estaba en la marcha, estaba tirada una chica, entonces intenté empujar a unos policías porque la iban a aplastar.

‘Me tomaron de la mano y me arrastraron hacia Palacio, me robaron mi smartwatch, me tiraron al piso y me empezaron a golpear’, contó Carrillo.

Enfermera del IMSS, la manifestante dijo que quienes la detuvieron eran al menos 10 policías, entre hombre y mujeres.

Agregó que durante cuatro horas las mantuvieron dentro de una patrulla policiaca estacionada en los patios de la demarcación policiaca y a las 21:00 horas las metieron a las celdas.

‘Nos dijeron que nos iban a mandar a fichar a Gonzalitos (Agencia Estatal de Investigaciones), nos pidieron que nos quitáramos la ropa, que íbamos a estar 48 horas, que nos iban a dar un abogado de oficio, porque los habíamos golpeado y amenazado’.

Alemán Guerrero, su compañera en la manifestación, explicó que su detención fue similar, era por defenderla.

‘Yo estaba golpeando los escudos de los policías, en eso se cae una de las chicas y yo apoyo a levantarla, empiezo a ver que a mi compañera la empiezan a jalonear, y yo en un intento por querer ayudarla, querer abrirme paso para que la sacaran a ella, también me agarran del brazo y me jalan del cabello.

‘Ya adentro, los policías te empiezan a atacar, yo tenía encima 8 o 10 policías, me daban patadas para que que volteara principalmente’, narró la mujer quien labora como recepcionista en una agencia automotriz.

Las dos mujeres mostraron los golpes y las huellas del sometimiento del que presuntamente fueron víctimas por parte de las autoridades.

Por su parte sus familiares aseguraron que interpondrán una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por lesiones contra quien resulte responsable.