Libera la WWE a Sin Cara

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales, la WWE acaba de anunciar la liberación del luchador de origen mexicano Sin Cara.

Desde el pasado 12 de noviembre, el enmascarado nacido en Ciudad Juárez pidió su salida de la empresa de la familia McMahon, aunque no había recibido la respuesta esperada.

Sin Cara llegó a la WWE en 2009 y a partir de 2011 tomó este nombre, inicialmente cubriendo una suspensión del original Sin Cara, hoy Carístico en la WWE, posteriormente se quedó de manera definitiva con el personaje tras la salida del heredero de Dr. Karonte, a inicios de 2014.

La empresa de los McMahon no ha dado a conocer los términos de la separación, pero seguramente el luchador no podrá quedarse con el nombre.

Sin Cara podría integrarse muy pronto al circuito independiente tanto de Estados Unidos como de México.

En un par de ocasiones, el luchador, que también personificó a Hunico en la WWE, ostentó el título de parejas de NXT al lado de Kalisto.

Ya con esta noticia, el gladiador tendrá que enfocarse en la artes marciales mixtas, ya que antes del anuncio de la empresa, pensaba seguir en la lucha libre.

“En la vida todo puede suceder. Tampoco puede uno negarse a decir: No, no, a lo mejor yo no hago eso. Desde muy pequeño fui luchador grecorromano, olímpico, he entrenado jiu jitsu, he entrenado kick boxing, un poquito de todo”, expresó el enmascarado tras asistir al evento que realizó la promotora enfocada al talento latino, Combate Américas, pues es amigo de Alberto El Patrón.

Eso sí, Sin Cara reconoció que para integrarse a una cartelera de MMA debería realizar una gran preparación y no confiar en los conocimientos previos.

“Obviamente ya si tuviera que prepararme para una pelea sería diferente. Ahí tienes que ya concentrarte meses o a lo mejor un año, dos, dependiendo cómo quiera uno llegar a esa pelea”, dijo.