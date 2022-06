Li conquista el Abierto de Alemania tras desempate

MÚNICH.- Menos de un año después que estuvo a punto de retirarse del golf, el chino Li Haotong conquistó su tercer título en la gira europea y el primer desde 2018 en el Abierto de Alemania el domingo.

Li se arrodilló para celebrar tras derrotar al belga Thomas Pieters con un putt para birdie desde 40 pies en el primer hoyo del desempate. Fue un vuelco enorme con respecto a 2021, cuando apenas superó el corte en dos torneos de la gira europea durante el año y se planteó el retiro.

“Hace 10 meses… prácticamente había decidido renunciar al golf. De alguna manera, aquí me encuentro. Me cuesta describir el momento», dijo Li. “No me imaginaba ganar este playoff. Por suerte, las cosas han vuelto a salirme bien”.

Li lideró el torneo desde el primer día al firmar una ronda de 62 golpes, igualando el récord del campo. Pero la anotación 70 golpes, dos bajo par, el domingo, fue su peor del torneo y todo indicaba que dejaba escapar la oportunidad cuando un bogey en el 15to hoyo le dejó empatado con Pieters y Ryan Fox.

Li se recuperó con birdies sucesivos en el 16 y 17, pero falló un putt para birdie que pudo sentenciar la victoria en el último hoyo.

El chino procedió a ganar el primer desempate de su carrera mediante un birdie mientras Pieters falló en embocar un put desde 10 pies.

El torneo se disputó en medio de la creciente tensión por los jugadores que han aceptado participar en la Superliga financiada por un fondo soberano de Arabia Saudí.

A diferencia de la Gira de la PGA, el circuito europeo no impuso suspensiones indefinidas a sus golfistas, incluso si algunos participaron en el lucrativo primer torneo de la LIV en Inglaterra este mes. Pero anunció multas el viernes y les vetó de tres torneos que organizan junto a la PGA, entre ellos el Abierto de Escocia.

Diez golfistas que participaron en el primer torneo de la Superliga saudí competieron en Múnich. El más destacado fue el español Pablo Larrazábal, quien finalizó cinco golpes detrás del liderato.