“Ley garrote” no pasará en Tamaulipas: Abelardo

CIUDAD VICTORIA.- La llamada “Ley Garrote” que en otro estado se aprobó, no va a pasar en Tamaulipas. porque consideramos que esa Ley es inconstitucional, sostuvo Abelardo Perales Meléndez.

“El Artículo 9 de la Constitución federal establece que no podrán coartarse las reuniones ni las asociaciones cuando se celebran pacíficamente y cuando no hay daños o cuando no se agrade o insulta a la autoridad”, advirtió.

La libre reunión está protegida, es un derecho humano, la gente tiene derecho a manifestarse públicamente a protestar contra cualquier acto de autoridad, siempre y cuando lo haga pacíficamente, agregó.

Desde luego la autoridad tiene la obligación de escuchar por lo tanto el Estado, el Gobierno no debe, permitir, ni el Congreso Local aprobar ese tipo de leyes que son inconstitucionales.

El Consejero Jurídico del Gobierno de Tamaulipas señaló que, la libertad de manifestarse va a ser por siempre por lo que sería regresivo apenar una ley de ese tipo en el estado.

Las personas pueden promover amparos contra esa Ley e incluso se puede promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que la examine y ver en qué aspectos vulnera esa libertad de reuniones, señaló.

“Se ha criticado a organizaciones que muchas veces obstruyen en libre tránsito o que no permiten que determinada actividad económica se lleve a cabo, como acaba de pasar allá en Michoacán”, recordó.

Creo que habría que regular esos aspectos, porque aquí también podría darse la afectación a un derecho, por ejemplo de libertad de trabajo que tenemos todas las personas, indicó.

“Eso si hay que tomarlo en cuenta porque puede darse otra vez un conflicto de derechos. El derecho a la libre manifestación de las ideas y a la protesta ciudadana y el derecho de todos los mexicanos de dedicarse a una actividad lícita, a un trabajo o a un comercio y que a veces se ve obstruido y la economía se ve paralizada por se tipo de manifestaciones”, señaló.