Ley de Amnistía tendría cosas buenas

CD. VICTORIA, TAM.- La propuesta de instrumentar a nivel nacional una Ley de Amnistía para personas que ahora están privadas de su libertad, tiene muchas cosas a favor pero otras en contra, señaló Abelardo Perales Meléndez.

“Primero hay que ensayar con delitos menores, y después poder ir avanzando en otros delitos de mediana peligrosidad, por qué? Porque los delitos menores no hay riesgos de que se afecte a la sociedad”, comentó.

El Jefe de la Consejería Jurídica del Gobierno de Tamaulipas apuntó que la amnistía, su razón de ser, al menos en su origen, fue el perdón de los delincuentes políticos o reos políticos, originalmente, para darle estabilidad al gobierno perdonaba a sus enemigos, y le daba cierta estabilidad.

“Hay que ver también la otra figura, no nadamas la amnistía si no también hay que ver lo del indulto”, destacó.

Explicó que hay dos tipos de indultos: El indulto necesario que ahora se reconoce como reconocimiento de inocencia, y el indulto por gracia, que se concede cuando se prestan importantes servicios a la sociedad.

Cuando trabaje en la PGJ hace muchos años me tocaba analizar los casos de indulto de reos, estamos hablando de la década de 1970 y se concedían a aquellos reos que hubiesen tenido una buena conducta y un buen comportamiento con sus compañeros, recordó.

Esto hay que estudiarlo pero desde mi punto de vista, que a fin de reducir la población carcelaria en los penales de Tamaulipas, estoy hablando de los reos en el fuero común, no federal, porque ahí no nos metemos, agregó.

“Los reos del orden común, porque no ver la posibilidad de una amnistía no por motivos políticos, sino por motivos de estabilidad social y ver la posibilidad del indulto que es diferente porque la amnistía tiene efectos federales y el indulto tiene efectos individuales”, puntualizó.