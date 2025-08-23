León XIV se reúne con refugiados de Chagos y defiende los derechos de débiles frente a poderosos

León se reunió con una delegación de refugiados de Chagos, unos 2.000 de los cuales fueron desalojados de sus hogares por el Reino Unido en las décadas de 1960 y 1970

El papa León XIV saluda a su llegada a su audiencia general semanal en el Vaticano, el miércoles 20 de agosto de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

ROMA (AP) — El papa León XIV afirmó enérgicamente los derechos de los más débiles frente a las ambiciones de los poderosos durante una audiencia el sábado con refugiados exiliados de Chagos, el disputado archipiélago del océano Índico que alberga una estratégica base militar de Estados Unidos y Reino Unido.

El primer papa estadounidense de la historia insistió en el derecho del pueblo chagosiano a regresar a sus hogares y elogió un reciente tratado entre el Reino Unido y Mauricio sobre el futuro del archipiélago como simbólicamente importante en el escenario internacional.

León se reunió con una delegación de refugiados de Chagos, unos 2.000 de los cuales fueron desalojados de sus hogares por el Reino Unido en las décadas de 1960 y 1970 para que Estados Unidos pudiera construir una base naval y de bombarderos en la mayor de las islas, Diego García.

Los isleños desplazados lucharon durante años en los tribunales del Reino Unido por el derecho a regresar a casa. En mayo, el Reino Unido y Mauricio firmaron un tratado para transferir la soberanía de las islas a Mauricio, asegurando al mismo tiempo el futuro de la base.

León dijo a los refugiados que estaba “encantado” de que se hubiera alcanzado el tratado, afirmando que representaba una “victoria significativa” en su larga batalla para “reparar una grave injusticia”. Elogió en particular el papel que desempeñaron las mujeres chagosianas en la afirmación pacífica de sus derechos a regresar a casa.

“La renovada perspectiva de su regreso a su archipiélago natal es un signo alentador y un símbolo poderoso en el escenario internacional: todos los pueblos, incluso los más pequeños y débiles, deben ser respetados por los poderosos en su identidad y derechos, en particular el derecho a vivir en su tierra; y nadie puede forzarlos al exilio”, dijo León en francés.

Añadió que esperaba que las autoridades mauricianas se comprometieran a asegurar su regreso y prometió la ayuda de la Iglesia católica local.

Según el acuerdo, el Reino Unido pagará a Mauricio un promedio de 101 millones de libras (136 millones de dólares) al año para arrendar nuevamente la base por al menos 99 años. Establece un fondo fiduciario para beneficiar a los chagosianos y dice que “Mauricio es libre de implementar un programa de reasentamiento” en las distintas islas de Diego García.

Pero no requiere que los residentes sean reasentados, y algunos isleños desplazados temen que sea aún más difícil regresar a su lugar de nacimiento después de que Mauricio tome el control.

Philippe Sands, el abogado internacional que ha representado al pueblo de Chagos y ha defendido durante mucho tiempo su derecho a regresar a casa, dijo que las palabras del papa eran sumamente importantes. Señaló que la íntima audiencia privada, que originalmente se esperaba que fuera parte de una audiencia general, fue instigada por el propio León.

“Las palabras pronunciadas por Su Santidad ofrecieron un claro apoyo para el urgente regreso de los chagosianos a las islas de las que fueron deportados y enviaron la señal más clara posible a los gobiernos de Reino Unido, Estados Unidos y Mauricio de que el Vaticano espera que los chagosianos puedan regresar y rehacer sus vidas”, dijo a The Associated Press.

Mauricio había disputado durante mucho tiempo la reclamación del Reino Unido sobre el archipiélago, y las Naciones Unidas y su máximo tribunal habían instado al Reino Unido a devolver Chagos a Mauricio, a unos 2.100 kilómetros (1.250 millas) al suroeste de las islas.

En una opinión no vinculante de 2019, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el Reino Unido había dividido ilegalmente Mauricio cuando acordó poner fin al dominio colonial a finales de la década de 1960.

El papa Francisco visitó Mauricio en 2019 y se reunió con un grupo de chagosianos en el Vaticano en 2023. Francisco dijo a los periodistas en el vuelo de regreso de Mauricio en 2019 que el Reino Unido debería obedecer a la ONU y devolver las islas a Mauricio.