Lennart Karl rompe récord histórico del Bayern en la Liga de Campeones

El joven de 17 años se convirtió en el goleador más joven del club europeo tras anotar en la victoria 4-0 ante Brujas

Lennart Karl del Bayern Múnich celebra anotar durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones entre el Bayern Múnich y el Club Brujas en Múnich, Alemania, el miércoles 22 de octubre de 2025. (Sven Hoppe/dpa vía AP)

MUNICH.- Lennart Karl, de 17 años, fue titular por primera vez en la Liga de Campeones y lo aprovechó al máximo.

Karl se convirtió el miércoles en el goleador más joven del Bayern Múnich en el máximo certamen europeo de clubes. Lo hizo con estilo, rompiendo un récord establecido por Jamal Musiala, a los cinco minutos del inicio del duelo contra el Brujas.

La contribución de Karl fue tan explosiva que dejó al entrenador del Bayern, Vincent Kompany, preocupado por el efecto de toda la atención que se pondrá ahora sobre su joven extremo.

“No soy fanático del bombo, y ahora él recibirá algo de eso. Soy fanático del entrenamiento y la calma”, dijo Kompany a la emisora DAZN.

“Su actuación hoy fue buena. Todos saben que puede marcar goles y si sigue así, tendrá una oportunidad y tal vez en el momento adecuado necesitará un poco de calma”.

Karl recibió un pase de Jonathan Tah en el centro de la cancha, esquivó al defensor Brandon Mechele y avanzó hasta el borde del área de Brujas antes de realizar un zurdazo que se coló por encima del portero Nordin Jackers.

Karl corrió hacia una esquina para celebrar deslizandose sobre una rodilla antes de que el delantero del Bayern, Harry Kane, y el mediocampista Aleksandar Pavlovic se apresuraran a abrazar a su joven compañero. La multitud de Múnich se puso de pie para ovacionar a Karl a los 69 minutos, cuando fue sustituido.

El gol de Karl puso al Bayern en camino a una victoria por 4-0 con otros dos tantos destacados. Kane anotó su vigésimo gol de la temporada en todas las competiciones con un remate tras un centro de Konrad Laimer, antes de que el colombiano Luis Díaz marcara en la Liga de Campeones para el Bayern por primera vez desde que llegó procedete del Liverpool.

Nicolas Jackson hizo el 4-0 con un rebote a los 79 minutos.

El Bayern es ahora uno de los cinco equipos en la fase de grupos en ganar sus tres partidos hasta ahora.

Con 17 años y 242 días, Karl rompió un récord establecido por Musiala, quien tenía 121 días más cuando anotó contra la Lazio en un partido de octavos de final hace cuatro años, según la UEFA.

Karl lleva el mismo número de camiseta, el 42, que Musiala usó en ese partido.

Es el primer gol de Karl con el primer equipo en su décima aparición con el Bayern en todas las competiciones. Hizo su debut en la Copa Mundial de Clubes en una victoria por 10-0 sobre el Auckland City en junio.