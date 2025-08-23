Legisladores de Texas aprueban mapa electoral que favorece a republicanos, que pasa al gobernador

Un agente de la policía de Texas pasa por encima del escudo del estado en el Capitolio, antes de un debate sobre la redistribución del mapa electoral en una sesión especial del Senado, en Austin, Texas, el 22 de agosto de 2025. (AP Foto/Eric Gay)

AUSTIN, Texas (AP) — El Senado de Texas dio a primera hora del sábado la aprobación definitiva a un nuevo mapa electoral con inclinación republicana, que fue enviado al gobernador, Greg Abbott, para su firma.

El presidente, Donald Trump, ha impulsado la redistribución para ayudar al Partido Republicano a mantener su escasa mayoría en el Congreso en las elecciones de mitad de legislatura de 2026. El mapa cuenta ahora con cinco nuevos distritos que favorecerían a los republicanos.

Se espera que Abbott, que también es republicano, lo firme rápidamente, aunque los demócratas han prometido impugnarlo ante los tribunales.

La iniciativa de Trump y de la Legislatura de Texas, de mayoría republicana, llevó a los demócratas del estado a convocar un parón de dos semanas y desencadenó una ola de intentos de redistribución de distritos en todo el país.

Los demócratas se habían preparado para una última muestra de resistencia y planeaban demorar la votación hasta la madrugada en un último esfuerzo por retrasar la aprobación.

La senadora estatal Carol Alvarado, líder del grupo demócrata del Senado, anunció en redes sociales que planeaba obstruir el proyecto de ley con un largo discurso y tenía la intención de hablar durante varias horas. Pero justo cuando esperaba comenzar su intervención, la cámara alta hizo una larga pausa para cenar.

Cuando los senadores regresaron a sus escaños, Alvarado no tuvo ocasión de hablar porque los republicanos la acusaron de infringir una norma, alegando que utilizó un correo electrónico de campaña para promover su iniciativa como una recaudación de fondos.

El senador Charles Perry afirmó que “parece potencialmente ilegal, o al menos poco ético, usar recursos estatales para un propósito de campaña”.

Un portavoz de Alvarado no respondió a una solicitud de comentarios.

El enfrentamiento, que ha durado varias semanas, ha agitado la Legislatura de Texas, marcado por la retirada de los demócratas y amenazas de arresto por parte de los republicanos. Gran parte de las tensiones se vivieron en la Cámara de Representantes, donde el nuevo mapa se aprobó el miércoles.

Los demócratas ya habían retrasado la aprobación del proyecto de ley durante horas de debate, presionando al senador republicano Phil King, promotor de la iniciativa, sobre la legalidad de la propuesta, con muchos alegando que los distritos rediseñados violan la Ley de Derechos Electorales al diluir la influencia de los votantes en función de la raza.

King negó vehementemente esa acusación afirmando que “Tenía dos objetivos en mente: que todos los mapas fueran legales y que fueran mejores para los candidatos republicanos al Congreso en Texas”.

“Existe un riesgo extremo de que la mayoría republicana se pierda” en la Cámara si el mapa no se aprueba, apuntó King.

Este enfrentamiento ha alimentado una batalla más amplia por la redistribución de distritos en todos los estados, y los gobernadores de ambos partidos se han comprometido a replantear los mapas congresionales.

Los demócratas de California aprobaron el jueves una legislación que convoca una elección especial en noviembre para que los residentes voten un nuevo mapa electoral diseñado para ayudar al partido a sacar cinco escaños más en la Cámara el próximo año. El gobernador, Gavin Newsom, sancionó rápidamente la iniciativa.

“Hace seis semanas no hubiera imaginado que estaría haciendo”, declaró Newsom. “Es una reacción a un ataque a nuestra democracia en Texas”.

El mapa de California necesita la aprobación de los votantes porque, a diferencia de Texas, normalmente es una comisión no partidista la que elabora el mapa para evitar el tipo de batalla política que se está desarrollando.

Abbott calificó el viernes la redistribución de distritos en California como “una broma” y afirmó que el nuevo mapa de Texas es constitucional, pero que el de California sería anulado.

Batalla por la Cámara a través de redistribución de distritos

A nivel nacional, la composición partidista de los distritos existentes coloca a los demócratas a tres escaños de una mayoría. El partido del presidente en activo suele perder representantes en los comicios de mitad de legislatura.

La redistribución de Texas ya está redefiniendo la carrera electoral de 2026: el representante demócrata Lloyd Doggett, decano de la delegación estatal en el Congreso, anunció el jueves que, si el nuevo mapa entra en vigor, no se presentará a la reelección para su escaño de Austin. Según el mapa propuesto, el distrito de Doggett se solaparía con el de otro demócrata en activo, el diputado Greg Casar.

Trump ha instado a otros estados controlados por su formación, incluyendo Indiana y Missouri, a revisar sus mapas para agregar más escaños ganables para el Partido Republicano. Los republicanos de Ohio también tenían previsto revisar sus distritos para lograr un mapa más partidista.

“Los republicanos no han terminado en Estados Unidos”, dijo Abbott.

La redistribución de distritos suele producirse una vez cada década, inmediatamente después de un censo. Aunque algunos estados tienen sus propias limitaciones, no hay impedimentos a nivel federal para que un estado intente redibujar sus distritos a mitad de ese periodo.

La Corte Suprema de Estados Unidos indicó que la Constitución no prohíbe la manipulación partidista de distritos, solo el uso de la raza para rediseñar los límites de los distritos.

“Combatir el fuego con fuego”

Más estados controlados por demócratas tienen sistemas de comisiones como el de California u otros límites a la redistribución de distritos que los republicanos, lo que da al Partido Republicano más libertad para redibujar los mapas rápidamente. Nueva York, por ejemplo, no puede alterar sus distritos hasta 2028, y aun entonces, solo con la aprobación de los votantes.

Los republicanos y algunos demócratas defendieron una medida electoral de 2008 que estableció la comisión de redistribución de distritos no partidista de California, junto con una de 2010 que extendió su papel a la elaboración de mapas congresionales.

Ambos bandos han mostrado preocupación por las consecuencias que podría tener la guerra de redistribución de distritos.

El asambleísta de California James Gallagher, líder de la minoría republicana, dijo que Trump estaba “equivocado” al presionar para nuevos escaños republicanos en otros lugares. Pero advirtió que el enfoque de Newsom, que el gobernador ha denominado “combatir el fuego con fuego”, es peligroso.

”¿Avanzas combatiendo el fuego con fuego, y luego qué?”, preguntó Gallagher. “Lo quemas todo”.