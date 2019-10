Legalización de autos chocolate, atentado al Estado de Derecho

El Senado de la República tiene hasta el 5 de noviembre para rechazar o no el artículo transitorio de la Ley de Ingresos 2020, que propone la regularización de los autos importados de manera ilegal, conocidos como “autos chocolate”.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Industria Nacional de Autopartes (INA) cerraron filas para rechazar la inclusión de este artículo transitorio nuevamente por parte de la Cámara de Diputados.

Guillermo Prieto Treviño, presidente de AMDA, dijo que la decisión de la Cámara de Diputados es un atentado al Estado de Derecho.

“Es legalizar lo ilegal, pero además de manera retroactiva, lo cual infringe cualquier marco jurídico aplicado en este esquema”, indicó.

Además, Prieto Treviño considera que las declaraciones del diputado Mario Delgado, líder de la bancada de Morena, sobre la cantidad de vehículos ilegales que circulan en el país refleja un desconocimiento del mercado y de lo que ha sucedido en el pasado.

“Este tema no es nuevo para nosotros y no estamos exagerando. Las cifras que él tiene son claramente cifras falsas que no se apegan a la realidad”, apuntó en conferencia de prensa.

El diputado Mario Delgado habló de 18 millones devehículos chocolate en el país, pero considerando que el parque vehicular, de acuerdo con datos del INEGI en 2018, es de 32 millones de automóviles, sería imposible pensar que más del 50% de todos los vehículos que circulan en el país son coches ilegales o chocolates, expuso el presidente de AMDA.

“Volver a plantear que se mantuviera este artículo transitorio refleja, además de ignorancia en las leyes aduaneras, leyes de comercio exterior y obedece a argumentos populistas que van en contra de la legalidad”, subrayó Guillermo Prieto.

AMDA negó que estos vehículos sean introducidos al país por migrantes o por personas de muy bajos recursos.

Por su parte, el presidente de AMIA, Eduardo Solís, dijo que confían en que los senadores vuelvan a rechazar la inclusión de este transitorio.

Solís comentó que las secretarías de Hacienda, Economía, Gobernación y Aduanas están realizando mesas de trabajo para analizar la problemática de los autos chocolate, y a ellos se ha acercado AMIA para proponerles una legalización de estos vehículos a través del Acuerdo de Coordinación Fiscal.

Esa legalización se haría mediante la instalación de kioscos en varios estados, donde los dueños de estos vehículos podrían pagar los impuestos correspondientes como si estuvieran importando el auto de manera legal.

Los organismos empresariales reiteraron que legalizar los autos chocolate podría ocasionar una caída en ventas de autos nuevos de 1.3 millones de unidades estimadas para este año a 900 mil unidades en 2021.

Esta caída ocasionaría una pérdida de 50 mil millones de pesos en recaudación por concepto de IVA y un monto aún no determinado por concepto de ISAN e ISR.

Además puede implicar pérdida de empleos, mayor corrupción, crimen organizado y lavado de dinero, lo que afectaría a la economía en general.