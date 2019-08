Le tiran a Tigres por Gignac

El mediocampista argentino siente que lo que se dice en Argentina sobre Boca y Tigres, se debe a que no han podido convencer a André-Pierre Gignac. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Si el periodista argentino Sebastián Vigniolo considera que Tigres «no existe a lado de Boca Juniors», se debe un poco a que los Xeneizes no han podido convencer a André-Pierre Gignac de irse a jugar a ese equipo.

Guido Pizarro, capitán de los Tigres, aceptó que Boca es uno de los equipos más grandes no solo de Argentina, sino del mundo, y que los felinos están en camino de serlo, pero señaló que mucho de lo que se habla es por el estilo de los periodistas en ese país.

«El periodismo nacional en Argentina le va a dar mucho más valor a lo que se hace allá, que a lo que se hace acá. Realmente Boca es de lo más importante de América y del mundo, y Tigres va camino a eso, a mi manera de ver», explicó sobre lo dicho por el conductor de Fox Sports.

«Pero lo dicen también porque están buscando a Gignac, que realmente no han podido no sé si convencerlo o ir con el Club, no sé cómo es, pero es un poco el periodismo que siempre le va a dar más valor a lo que se hace allá».

Boca Juniors buscaba tener a Gignac para este torneo, pero lo quería a préstamo a pesar de ser la figura de la Liga MX, lo que ha causado polémica entre aficionados argentinos y regios.

Los sudamericanos quieren convencer al francés por lo que significa jugar con la camiseta de Boca, los mexicanos se burlan del argumento y piden que pongan dinero, como en cualquier parte del mundo.