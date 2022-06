Le proponen matrimonio a Amber Heard tras perder juicio contra Depp

La actriz no se ha pronunciado al respecto mientras se encuentra alejada de las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras vivir uno de los juicios más mediáticos del mundo del espectáculo y perder, Amber Heard ha recibido una inesperada propuesta. Uno de sus fans utilizó las redes sociales para pedirle matrimonio a la actriz.

El misterioso hombre asegura ser un millonario de Arabia Saudita y le ofreció a la intérprete de «Mera» casarse con ella luego de que todo el mundo le diera la espalda.

A través de un mensaje de voz, el sujeto le asegura a Heard ser el único apoyo que tiene después de que el proceso legal no la favoreciera, además de que sólo él puede cuidarla.

«Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo», se le oye decir.

Incluso, la llama su «bendición» aunque está consciente de que el mundo no la ve de esa manera:

«Que Alá nos bendiga a ambos. Eres una bendición, pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo».

Por el momento se desconoce si el audio, que ya se ha filtrado en todas las redes sociales, es real o se trata de sólo de una broma. Amber no se ha pronunciado al respecto.

Abandona las redes

Tras perder el juicio contra el protagonista de «Piratas del Caribe», Heard publicó un breve comunicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que aseguró que se encontraba completamente decepcionada de la resolución del caso, pues no sólo significaba una derrota para ella, sino un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres.

Desde entonces la actriz se ha mantenido completamente alejada de las redes, incluso, se dice que no la está pasando nada bien pues su fortuna no le alcanza para pagar los 10 millones de dólares fijados en la corte, algo que no la ha dejado vivir tranquila.

Además su imagen quedó muy dañada y los ataques y críticas constantes en su contra no han parado.