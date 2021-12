Le ponemos punto final a la carrera: Nico Sánchez

MONTERREY, MÉXICO.- El central Nicolás Sánchez tuvo una emotiva y especial despedida de las canchas.

Junto a su hijo Joaquín, quien fungió como el «entrevistador» en un live de Instagram, el ex defensa de Rayados dijo adiós oficialmente como jugador profesional.

«Pienso, como ya saben todos, la mayoría, le ponemos punto final a la carrera de futbolista. Ayer fue el último día, una decisión pensada hace días o meses, conmigo mismo, con mamá (su esposa)», dijo el ex elemento albiazul.

«Lo venía meditando hace un tiempito, hablando con mamá, viendo que día a día ya no me estaba sintiendo bien, como antes, y bueno, hasta que llegó el momento en el que me di cuenta que se había terminado.

«Tenía que disfrutar de los últimos momentos que me quedaban. Esa es la razón, me decidí encontrar el momento exacto donde me sintiera bien, tranquilo y en paz, y llegó el día de decir basta».

Sánchez se retiró este sábado de las canchas vistiendo la camisa del Godoy Cruz, en la derrota 2-1 contra Club Racing, en el que también militó.

«Nico» llegó a Rayados rumbo al Clausura 2017 procedente de Racing, y se convirtió en un jugador histórico albiazul.

El argentino anotó 42 goles -máximo defensa en el futbol regio- y ganó cuatro títulos con Monterrey: Liga MX, Apertura 2019, Copa MX, 2017 y 2020, y la Liga de Campeones de Concacaf, 2019.

«Una vez que tenía la decisión tomada, día a día me fui dando cuenta que era la decisión correcta, tuve el regalo de pasar los últimos días con un gran equipo, con un gran grupo».

«Tuve el regalo de poder participar en algunos partidos al final, que sinceramente para retirarme no lo necesitaba, pero fueron un regalo y lo disfruté», finalizó.

Rayados se rindió ante la carrera de Nicolás Sánchez y le dedicó un mensaje: «#Gr4ciasNico, tu historia con el Monterrey quedará para siempre».