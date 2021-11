Le fallan frenos y se impacta contra un tractocamión

NUEVO LAREDO, TAM.- Una falla en el sistema de frenos de su vehículo, provocó que un hombre causara un accidente vial, donde sólo se registraron daños materiales.

Jesús Alberto, de 54 años, conducía una camioneta Dodge Grand Cherokee modelo 1995, sin placas, pero de procedencia norteamericana, circulando de oriente a poniente sobre la calle Popocatépetl.

Al llegar a la intersección con la Carretera Aeropuerto, el hombre no detiene la marcha de su vehículo, al tener luz roja en el semáforo y choca de frente contra el costado de un tracto camión.

Se trata de un tráiler Freightliner modelo 2014, manejado por Sergio Alfredo, de 58 años, quien iba de norte a sur sobre la Carretera al Aeropuerto, contando con vía de preferencia.

“Venia por la calle Popocatépetl cuando de repente se me botaron los frenos y ya no pude hacer nada y me impacte con el tráiler blanco”, fue lo declarado por Jesús Alberto a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.