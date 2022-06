‘Latente escasez, desabasto de alimentos y bienes industriales’

CIUDAD DE MÉXICO.- La guerra Rusia-Ucrania, la sequía, el incremento de los precios de los fletes, el rompimiento de cadenas de suministro y la crisis sanitaria ponen en riesgo el abasto de alimentos y bienes industriales, al estar latente la escasez, coincidieron representantes de la Concamin y del CNA.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, dijo que ‘sí hay un problema que se puede venir porque las cadenas no están actuando’.

A semanas de que terminó el confinamiento en ciudades industriales de China que frenaron el abasto de productos al mundo, Abugaber añadió que ‘lo que estamos haciendo los empresarios es prepararnos meses antes de esto, para que no nos vuelva a pasar, nos tenemos que inventariar cuatro o cinco meses antes, eso representa un costo financiero y económico para las compañías’.

A pesar de que las empresas encontraron formas de no interrumpir sus suministros, Abugaber agregó que ‘si esto no se soluciona o no se destraba pronto, sí va a haber problema, y aunado a la guerra, vamos a empezar a tener escasez de alimentos, y eso es algo que ya se empieza a ver, que si no hay un cambio en esto, y no se soluciona, como somos un país dependiente, lo que puede tener desabasto en cierto momento’.

Será grave llegar a desabasto de alimentos

El director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Luis Fernando Haro, dijo que los precios de los alimentos son parte de una crisis inflacionaria a nivel mundial, que afecta a México también porque somos muy deficitarios en granos como el maíz en un 39%, en el trigo en 52% y en arroz 80%.

Añadió que ‘ahorita estamos hablando de precios elevados de alimentos pero lo que sería muy grave…es que de alguna manera hubieran desabasto de alimentos y que empezáramos a ver problemas con temas de donde no hay los suficientes alimentos para la población nacional’.

Además de que se enfrentan sequías en muchas partes del país, norte y noreste, especialmente en Chihuahua, Durango y Nuevo León y en todo el mundo resultado del cambio climático.

A lo que se le agrega el hecho de que en muchos países hay cierres de sus exportaciones de alimentos, para primero abastecer a su población como ocurrió con India.

‘En el mediano plazo si el conflicto de Ucrania y Rusia sigue prevaleciendo y se sigue extendiendo…nos preocupa que a nivel mundial empieza a haber un problema de mercados de exportaciones e importaciones y donde lógicamente los países lo primero que van a ser van a tratar de garantizar el abasto para su población’, explicó.

Durante el Día Mundial de la Acreditación que organizó la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), el presidente de la Confederación de Cámara Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Héctor Tejada Shaar, dijo siguen las altas tarifas para el movimiento de contenedores que se incrementaron en hasta cinco veces del 2020 a la fecha.