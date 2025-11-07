Las carreteras de la antigua Roma eran más extensas de lo que se creía

Las hazañas de ingeniería romana para construir y mantener caminos, incluidos puentes de piedra arqueados y túneles a través de colinas, todavía dan forma a la geografía y economía de la región mediterránea y más allá

Foto entregada por Adam Pa~out que muestra parte de un indicador romano en la Vía Nova Traiana en Jordania. (Adam Pa~out/Itiner-e via AP)

Foto entregada por Adam Pa~out que muestra parte de un indicador romano en la Vía Nova Traiana en Jordania. (Adam Pa~out/Itiner-e via AP)

WASHINGTON.- Como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma, y esos caminos se extendían un 50% más de lo que se conocía anteriormente, según un nuevo atlas digital publicado el jueves.

El último gran atlas de las redes de caminos de la antigua Roma se publicó hace 25 años. Desde entonces, los avances en tecnología y otras fuentes recientemente accesibles han ampliado enormemente la capacidad de los investigadores para localizar antiguas vías.

Durante cinco años, un equipo de arqueólogos revisó registros históricos, diarios antiguos, ubicaciones de hitos y otros datos de archivo. Luego, los científicos buscaron pistas en imágenes satelitales y fotografías aéreas, incluidas fotos recientemente digitalizadas tomadas desde aviones durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuando los relatos antiguos insinuaban la existencia de caminos perdidos en cierta área, los investigadores analizaban el terreno desde arriba para detectar rastros sutiles, como ligeras diferencias en la vegetación, variaciones en el suelo o cambios en la elevación, así como vestigios de ingeniería antigua como montículos elevados o colinas cortadas, que revelaban dónde corrían las vías romanas.

“Se convierte en un enorme juego de conectar los puntos a escala continental”, afirmó Tom Brughmans, arqueólogo y coautor del estudio publicado en Scientific Data.

Los datos y un mapa digital interactivo también están disponibles en línea para académicos, profesores de historia o cualquier persona interesada en la historia de la antigua Roma.

Investigaciones anteriores se habían centrado en “las autopistas del Imperio Romano”, las grandes vías mencionadas con más frecuencia en relatos históricos conocidos, comentó Brughmans.

El mapa actualizado llena detalles más oscuros sobre “caminos secundarios, como los caminos rurales, que conectaban villas y granjas” y otros lugares, señaló Brughmans, quien trabaja en la Universidad de Aarhus en Dinamarca.

Anteriormente, los investigadores habían calculado que la extensión de los caminos romanos cubría alrededor de 188.555 kilómetros (117.163 millas). El nuevo trabajo muestra casi 300.000 kilómetros (186.000 millas) de caminos a lo largo del Imperio Romano, permitiendo viajar desde España hasta Siria.

El estudio añadió mucho al conocimiento de los arqueólogos sobre los caminos antiguos en el norte de África, las llanuras de Francia y en la península del Peloponeso en Grecia.

“Este será un trabajo muy fundamental para muchas otras investigaciones”, expresó el arqueólogo Benjamin Ducke del Instituto Arqueológico Alemán en Berlín, quien no participó en el proyecto.

Pero una advertencia, dijo, es que aún no está claro si todos los caminos estuvieron abiertos y activos al mismo tiempo.

Poder visualizar las rutas antiguas que tomaban los agricultores, soldados, diplomáticos y otros viajeros romanos proporcionará una mejor comprensión de las tendencias históricas clave que dependían del movimiento de personas durante la época romana, comentó Brughmans, incluyendo el auge del cristianismo en la región y la propagación de brotes antiguos.

“Los romanos dejaron un gran impacto con esta red de caminos”, que creó el plano para muchas carreteras que aún se utilizan hoy en día, afirmó el coautor del estudio y arqueólogo Adam Pažout de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Las hazañas de ingeniería romana para construir y mantener caminos, incluidos puentes de piedra arqueados y túneles a través de colinas, todavía dan forma a la geografía y economía de la región mediterránea y más allá, señaló.