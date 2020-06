Largas filas en el Puente 3

Las fallas técnicas en el sistema operativo de la aduana de Laredo, Texas ocasionaron lentitud, pero el sector aduanal aseguró que no se reportaron atrasos en las entregas por Exportación.

NUEVO LAREDO, TAM.- Las fallas técnicas en el sistema operativo de la aduana de Laredo, Texas, ocasionaron lentitud y largas filas de tráileres en Exportación por el Puente Internacional 3.

Aunque fue una complicada jornada para el tránsito de mercancías en el Puente Internacional 3 por fallas técnicas en lado americano, el sector aduanal aseguró que no se reportaron atrasos en las entregas por Exportación.

Edgardo Pedraza Quintanilla, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo (AAANLD), aclaró que las largas filas de tráileres ocurridas ayer después de la 1 de la tarde se debieron a la lentitud del sistema de la aduana de Laredo, Texas.

“Si estando con un 100 por ciento de ocupación tenemos eficiencia, ahora con un 60 por ciento de que sale la chamba, sale. No consideramos que haya atrasos, no creo que nos reporten atrasos, y ahorita como estamos como quiera está avanzando todo. El reporte sobre lentitud es en Laredo, Texas, no en Nuevo Laredo y es solamente por Exportación”, explicó Pedraza Quintanilla.

Otras fuentes consultadas, comentaron que sí se trató de una “caída” en el sistema de la aduana de Laredo, lo que impactó en los tiempos de cruce por Exportación, formándose interminables filas y saturándose a todo lo largo del acceso hasta llegar a los módulos.

Ayer fue la primera ocasión en que se confirmaron largas filas para cruzar mercancías desde el comienzo de la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, porque desde marzo ha sido menor la cantidad de tráileres que cruzan a diario por el Puente Internacional 3 al desplomarse la producción en sectores automotriz e industria.

En marzo pasado cruzaron 168 mil 974 cruces; en abril pasado se contabilizaron 123 mil 651 cruces por exportación, y la cantidad más baja históricamente fue en mayo reciente, con 119 mil 241 unidades o tráileres que cruzaron por exportación.

Pese a esas disminuciones en cruces, en el reporte más reciente difundido por la Administración General de Aduanas (AGA) correspondiente al mes de abril se menciona que Nuevo Laredo mantuvo el primer lugar nacional, al concentrar el 16.79 por ciento del total nacional en recaudación de IVA además de ocupar el primer lugar en otras categorías.