Laredo Kid busca enfrentarse a gladiadores de mayor peso

NUEVO LAREDO, TAM.-El gladiador neolaredense Laredo Kid tiene como objetivo en este 2021, mejorar su nivel luchístico y técnico, para seguir poniendo muy en alto el nombre de su ciudad.

“Quisiera subir un poco más de peso y así poder medirme a rivales de mayor peso y por qué no buscar un título de esa categoría”, dijo Kid.

Agregó que le gustaría enfrentar de nuevo al canadiense Kenny Omega por el megacampeonato de la Triple A, ya que estuvo muy cerca de arrebatárselo en Triplemanía número 28, del año pasado.

“La verdad me gustaría tener una revancha con él, aunque será difícil que acepte, ya que como estuve a punto de ganarle, creo que él prefiere sentirse seguro con su campeonato, antes de defenderlo”, mencionó.

Por otro lado, y tras haber debutado en un certamen de fisicoculturismo el año pasado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, comentó el actual campeón de los cruceros de la Triple A, que le gustaría repetir la experiencia.

“Este año me gustaría asistir a una o dos competencias, ya que me gustó mucho y además me ayuda mucho en mi ritmo de lucha”, finalizó.