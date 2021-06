Lanzará Nintendo a Breath of the Wild 2 en 2022

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante E3, uno de los eventos más importantes en la industria de videojuegos, Nintendo confirmó que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of The Wild llegará a Nintendo Switch en 2022.

En un breve adelanto, Eiji Aonuma, productor de la serie Zelda, explicó que BotW 2 expandirá los escenarios hacia el cielo de Hyrule.

“En esta ocasión, el escenario del juego se ha expandido para incluir al cielo de Hyrule. Nos gustaría pedirles que esperen un poco más, apuntamos el lanzamiento hacia 2022”, explicó Aonuma.

En el tráiler de casi un minuto con 40 segundos, podemos apreciar que Link, el protagonista, cae desde lo alto, planea en el aire y mira hacia el cielo, para mostrar a los jugadores que ahora habrán islas flotantes que motivarán la exploración vertical.

En el video también pudimos apreciar algunas habilidades que el héroe podrá utilizar en su nueva aventura, así como los enemigos básicos que tendrá que enfrentar.

Más sorpresas de Zelda



Además de confirmar que la secuela de BotW llegará en 2022, Aonuma reveló que el 12 de noviembre saldrá a la venta una nueva versión de Game & Watch, inspirada en The Legend of Zelda.

La pequeña consola portátil contará con el original The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, The Legend of Zelda: Link’s Awakening y un nuevo minijuego de Game & Watch, con Link como protagonista.

Los jugadores también podrán ver el reloj animado con motivos de la franquicia, e incluso podrán interactuar al controlar a Link.

Además, se mostraron más detalles de la primera ola de DLC que Hyrule Warriors: Age of Calamity recibirá con el Expansion Pass.

A partir del 18 de junio, los jugadores que hayan adquirido el contenido podrán jugar con el Guardian de pruebas de batalla, podrán usar nuevas armas, disfrutar de la dificultad Apocalíptica y enfrentarán nuevos desafíos en el Laboratorio Antiguo Real.

También enfrentarán a nuevos enemigos, como los Wizzrobes de rangos más altos, un Chuchu gigante y más.

En noviembre llegará la segunda ola de contenidos, llamada Guardián del recuerdo, que incluirá nuevos escenarios, más personajes, nuevas habilidades de batalla y más viñetas para los personajes.