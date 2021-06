Lanzan nuevo financiamiento de micro préstamos para actividades productivas de autoempleo

Por suerte los bancos y los créditos otorgados por parte del gobierno no son la única opción de obtener un financiamiento adicional. [Agencias]

Por suerte los bancos y los créditos otorgados por parte del gobierno no son la única opción de obtener un financiamiento adicional. [Agencias]

A causa de las restricciones a las actividades económicas cotidianas por el riesgo epidemiológico en México, el FONDESO lanza un nuevo proyecto que ofrece apoyo económico emergente totalmente online para las microempresas con el fin de mantener la actividad económica y el nivel actual de empleo en la CDMX.

En total van a ser cerca de 50,000 empresas que podrán obtener la oportunidad de este financiamiento adicional. Los créditos serán prestados por parte del gobierno de la Ciudad de México, esto se lleva a cabo con el fin de dar liquidez a los emprendedores chicos y medianos que están afectados por la contingencia sanitaria.

Las futuras condiciones de los préstamos inmediatos:

Monto único de $10 mil pesos.

Pago en 24 meses.

Periodo de gracia – 4 meses.

Tasa de interés – 0%.

Forma de pago – mensual.

Tipos de créditos que se ofrecerán:

Microcréditos para actividades productivas de autoempleo.

Financiamiento adicional urgente empresas chicas, pequeñas y medianas.

Préstamos para mujeres mexicanas empresarias/emprendedoras.

Créditos para emprendedores.

Financiamiento para la comercialización.

Préstamos para proyectos estratégicos de México.

Créditos para sociedades cooperativas y empresas culturales.

Requisitos para los pretendientes:

Presentar una identificación oficial y vigente (credencial para votar, cédula profesional o pasaporte)

Otorgar el CURP (Clave Única de Registro de Población).

Contar con un comprobante de domicilio en la CDMX .

Presentar comprobantes del negocio.

Obligad@ Solidari@ (con identificación oficial y vigente, comprobantes).

Firma y envío electrónico de contrato.

Presentar un pagaré y tabla de amortización.

El registro estará disponible en la página oficial del gobierno de la ciudad.

Después de esta declaración a los mexicanos que no manejan ningún negocio y simplemente necesitan dinero para poder mantener a sus familias les han surgido muchas dudas. La población está preocupada y le pregunta al gobierno por qué a ellos no se les otorga ningún programa especial de créditos convenientes.

Por suerte los bancos y los créditos otorgados por parte del gobierno no son la única opción de obtener un financiamiento adicional. El día de hoy existen muchas entidades particulares no bancarias que sí quieren ayudar a la gente necesitada y afectada. Ellos por su parte otorgan créditos rápidos y urgentes sin pedir mucho a cambio. Esta puede ser una excelente solución para los que no pueden trabajar por el momento-

En la página Crezu.mx los mexicanos pueden encontrar estos préstamos para todos y acceder a ellos con facilidad. Es un comparador de créditos que ayuda a encontrar las mejores ofertas crediticias de los miles de existentes.

Nosotros solo les recomendamos siempre fijarse en las tasas de interés, los plazos de devolución y la cantidad que recibe y que tendrá que pagar al final.