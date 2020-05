Lanza Pixar a su primer personaje protagónico gay

CIUDAD DE MÉXICO.- Pixar presentó a su primer personaje protagónico gay en su nuevo cortometraje Out, informó Variety.

Recientemente estrenada en Disney+, la producción cuenta la historia de un hombre llamado Greg, quien se mudará con su pareja y lidia momentos difíciles al hablarlo con sus padres.

En un giro mágico de los acontecimientos, Greg cambia de cuerpo con su perro y cuando trata de ocultar evidencia de su relación, pronto se da cuenta de que no debe ocultar quién es realmente de sus padres.

El cortometraje de nueve minutos debutó en la plataforma streaming a través de SparkShorts, en la que los creadores de Pixar exhiben proyectos independientes.

Out fue dirigida por Steven Clay Hunter, cuyos créditos anteriores de Pixar incluyen Buscando a Nemo y WALL-E.

The latest heartwarming tale from @Pixar’s #SparkShorts. Start streaming Out tomorrow on #DisneyPlus. pic.twitter.com/gRvBEdK1Iw

