Lana del Rey hizo un cover para película producida por Guillermo del Toro

La canción "Season of the Witch" formará parte del soundtrack de 'Scary Stories to Tell in the Dark'.

E.U.-Lana del Rey lanzó un cover de la canción «Season of the Witch», del cantautor Donovan Leitch. Éste formará parte del soundtrack de Scary Stories to Tell in the Dark, película producida por Guillermo del Toro y dirigida por André Øvredal.

La cantante dijo sentirse emocionada por la canción y anunció que mañana estará presente durante la develación de su placa en el Paseo de la Fama en Hollywood.

«Estoy emocionada por ver esta increíble película y compartirles mi nuevo cover de «Season of the Witch» para Stories to Tell in the Dark, que se estrenará en cines este viernes», publicó Lana del Rey.

Excited for you to see this amazing film and to share my new cover of Season Of The Witch for the upcoming #scarystoriesmovie in theaters this Friday, produced by Guillermo del Toro @ReadlGDT and Director, Andre Ovredal @Filmtroll Can’t wait to give Guillermo his star tomorrow!! pic.twitter.com/icnAJ8uTMz — Lana Del Rey (@LanaDelRey) August 5, 2019

La película Stories to Tell in the Dark se estrenará en Estados Unidos el 9 de agosto y el 16 de agosto en México. La historia de Guillermo del Toro basada en la serie de libros del mismo nombre de Alvin Schwartz, en la que jóvenes deberán resolver una serie de muertes misteriosas en un pequeño pueblo.

Además, el 30 de agosto la intérprete sacará a la venta su sexto álbum, Normal Fucking Rockwell. Fue producido y creado en su mayor parte por Jack Antonoff, Zach Dawes, Laura Sisk y Rick Nowels.

Aquí puedes escuchar un fragmento del cover: