Lamar, Obama y SNL ganan en los Emmy de las Artes Creativas

Mientras que la 50ª temporada de “Saturday Night Live” fue la gran ganadora con 11 premios en la segunda noche de los Emmy de las Artes Creativas

ARCHIVO - Kendrick Lamar acepta el premio al álbum del año por "GNX" durante los Premios BET el 9 de junio de 2025, en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

LOS ANGELES (AP) — Kendrick Lamar y Barack Obama ganaron cada uno su segundo Emmy el domingo por la noche, mientras que la 50ª temporada de “Saturday Night Live” fue la gran ganadora con 11 premios en la segunda noche de los Emmy de las Artes Creativas.

Lamar y Tony Russell ganaron por la dirección musical de su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. El rapero ganó su primer Emmy en 2022 como intérprete en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Dr. Dre y Snoop Dogg.

Obama ganó en la categoría de narrador de documentales repleta de estrellas, que también incluía a Tom Hanks, Idris Elba y David Attenborough. En 2022 había conquistado el mismo premio.

Ni Lamar ni Obama estuvieron en el Teatro Peacock en Los Ángeles para recibir su Emmy. Tampoco se esperaba que estuvieran, en un espectáculo que, a pesar de varios ganadores de alto perfil, incluidos Jimmy Kimmel, Conan O’Brien y Alan Cumming, está principalmente dedicado a los miembros del equipo detrás de escena una semana antes de que las estrellas de la televisión tomen el mismo escenario para la ceremonia más grande de los Emmy.

El presentador Jordan Klepper se rio junto con la multitud al decir: “Aparentemente, Barack Obama no pudo estar aquí esta noche” después de anunciar al ganador.

“SNL 50: The Anniversary Special”, el pináculo de una celebración de toda la temporada para la institución de sketches de NBC, ganó siete Emmy, incluidos premios por su dirección, escritura, peinado y edición. Una experiencia inmersiva emergente vinculada al especial ganó un Emmy por medios emergentes y episodios regulares del programa ganaron tres más.

“Pee-wee as Himself” de HBO ganó cuatro premios, incluido el mejor documental, otorgando póstumamente a su estrella Paul Reubens, quien falleció en 2023, era su primer Emmy.

O’Brien ganó dos Emmy por su serie de viajes, “Conan O’Brien Must Go”, llevando su total de carrera a seis. Y aunque no recibió uno personalmente por el programa, “Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize For American Humor” de Netflix superó a los espectáculos de medio tiempo de fútbol de Lamar y Beyoncé para ganar el de mejor especial de variedades.

Beyoncé ganó un Emmy especial previamente anunciado por los vestuarios de su “Beyoncé Bowl” del Día de Navidad en Netflix.

Kimmel, quien ha presentado tanto los Oscar como los Emmy en múltiples ocasiones, estuvo aquí para aceptar su cuarto Emmy, por mejor presentador de un programa concursos por su trabajo en “Who Wants to Be a Millionaire”.

Agradeció al fallecido presentador original del programa, Regis Philbin, por hacer de “Millionaire” un fenómeno cultural.

“Regis fue el mejor en esto”, dijo Kimmel tras bambalinas. “Es emocionante tener esto y saber que él tiene este mismo Emmy en la colección de su familia en algún lugar”.

“Jeopardy” ganó el mejor programa de concursos, mientras que Cumming ganó el mejor presentador de un programa de realidad por “The Traitors”.

Los Emmy de las Artes Creativas de dos noches entregan casi 100 premios en categorías muy específicas que pueden traer rarezas. Como el hecho de que los Grammy y los Oscar ganaran Emmy, como lo hizo cada programa de ceremonia el domingo.

La transmisión de los Grammy de CBS ganó por su coreografía, mientras que la transmisión de los Oscar de ABC —también presentada por O’Brien— ganó por su diseño de producción.

La Corporación para la Radiodifusión Pública fue honrada con el Premio de los Gobernadores de la Academia de Televisión incluso mientras concluye su trabajo de casi 60 años después de que el gobierno de Estados Unidos retirara la financiación de la institución que ha ayudado a pagar por PBS, NPR, 1.500 estaciones de radio y televisión locales.

El premio se otorga a una persona o entidad que “ha hecho una contribución profunda, transformadora y duradera a las artes y/o la ciencia de la televisión”.

“Ni siquiera un acto del Congreso puede borrar un legado indeleble”, dijo Henry Louis Gates Jr., presentador de “Finding Your Roots” en PBS, durante la presentación.

“Queer Eye” ganó el premio al mejor programa de telerrealidad con guion, mientras que “Love on the Spectrum” ganó el mejor programa de telerrealidad sin guion.

La ceremonia de los Emmy de las Artes Creativas se desarrolla rápida y eficientemente: 47 premios se entregan el domingo solo en aproximadamente dos horas y media, pero la atmósfera es relajada. Se permite pronunciar groserías, pues no se transmiten por televisión, como mostró Kimmel cuando le dijo al nominado Will Ferrell que se callara durante su discurso.

“Estos son los Emmy, que según quienes dirigen los Emmy, no deberían ser vistos en televisión”, dijo Sarah Silverman cuando abrió la ceremonia como presentadora.

Las dos noches se editan en una sola gala que será transmitirá por televisión en FXX el sábado. Al día siguiente, los 77º Premios Emmy, presentados por Nate Bargatze, se transmitirán en vivo por CBS.

Mientras que el domingo honró la variedad, el documental y la televisión de realidad, las series con guion tuvieron el escenario el sábado.

“The Studio” ganó nueve Emmy al comienzo, incluido el mejor actor invitado en una comedia para Bryan Cranston, convirtiéndolo en el favorito para terminar con el mayor total después de la ceremonia principal del próximo domingo.

“Severance” fue el mejor entre los dramas con seis premios, incluida la mejor actriz invitada en un drama para Merritt Wever.

“The Penguin” obtuvo ocho en las categorías de series limitadas, y Julie Andrews ganó su tercer Emmy a los 89 años por su trabajo de voz en “Bridgerton”.