Lady Gaga habla sobre su salud mental y la lucha contra el dolor

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga admitió que al paso de los años su carrera la ha traumatizado de muchas maneras y por cosas distintas, pero ha sobrevivido y seguido adelante.

En entrevista con Oprah Winfrey para la revista Elle Estados Unidos, reveló que sintió dolor al recibir el Oscar, pues le recordó la violación que sufrió a los 19 años.

“Fui violada cuando tenía 19 años, repetidamente. A lo largo de los años, mi carrera me ha traumatizado de varias maneras, pero sobreviví y seguí adelante. Y cuando miré ese Oscar, vi dolor. No sé si alguien lo entendió cuando lo dije en la habitación, pero yo lo entendí”, indicó.

La cantante también habló sobre cómo enfrenta el trastorno por estrés postraumático y su lucha contra la fibromialgia, una afección crónica que causa dolor en distintas partes del cuerpo, fatiga, sueño y problemas de memoria.

“Para mí, mi fibromialgia y mi respuesta al trauma van de la mano. El fibro para mí es un dolor más ligero; la respuesta al trauma es mucho más intensa y realmente se siente como me sentí después de que me dejaran caer en una esquina de la calle después de haber sido violada repetidamente durante meses. Es un sentimiento recurrente. Así que tuve un brote psicótico en un momento, y es una de las peores cosas que me han pasado”, confesó.