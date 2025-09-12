El Dólar
La tormenta tropical Mario se forma en costas del Pacífico mexicano

Mario fue descrito como tormenta "mini" en el aviso matutino del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos

Esta imagen satelital GOES-19 GeoColor tomada el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 10:10 a.m. EDT y proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA), muestra la tormenta tropical Mario en el océano Pacífico frente a la costa de México. (Foto, NOAA vía AP)
AP

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Mario se formó el viernes frente a las costas del Pacífico mexicano y se esperaba que trajera viento, lluvia y posibles inundaciones repentinas, según los pronosticadores.

Mario fue descrito como tormenta “mini” en el aviso matutino del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, pero la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora (40 millas por hora).

Se emitió una vigilancia de tormenta tropical para partes del estado de Michoacán; desde Lázaro Cárdenas hasta Punta San Telmo.

El servicio meteorológico con sede en Miami informó que el vórtice de Mario estaba a 64 km (40 millas) al sur-suroeste de Zihuatanejo, México, y a unos 97 kilómetros (60 millas) al sur-sureste de Lázaro Cárdenas.

