La tecnología que ayudará a prevenir los accidentes de tráfico

Para muchas personas, conducir no es una opción, sino una necesidad absoluta. Las personas necesitan conducir para ir del punto A al punto B, ya sea por trabajo o por ocio. Aunque esto se acepta simplemente como un hecho, puede ser una preocupación para muchos conductores, dado el número de colisiones de tráfico que se producen cada día. Los conductores son una de las mayores amenazas en la carretera, ya que son responsables de varias de las causas de los miles de accidentes de tráfico que se producen cada día. Hay que hacer más para prevenir este tipo de accidentes, pero ¿qué podría ser?

A medida que la tecnología avanza, lo que esta puede ofrecer y cómo puede ayudarnos avanza al mismo ritmo. Esto se traslada a nuestra vida personal y profesional, ya sea ofreciendo comodidad, entretenimiento o, en este caso, seguridad. Es posible que la tecnología avanzada sea la respuesta a nuestras preguntas sobre los accidentes de tráfico, ya que puede ayudar a reducir los errores de los conductores y también hacer que, si se produce un accidente, los daños causados tanto al vehículo como a sus ocupantes sean menores. Este artículo hablará con más detalle de la tecnología emergente que ayudará a prevenir la ocurrencia y la gravedad de los accidentes de tráfico.

¿Por qué es necesaria esta tecnología?

Esta tecnología es necesaria dado el número de accidentes de tráfico que se producen y que tienen como resultado lesiones mortales y graves, que pueden cambiar por completo la vida de una persona. Con el fin de ayudar a las personas en la carretera y limitar el número de accidentes graves que se producen al conducir, la tecnología podría ser el camino a seguir.

Sistemas de colisión frontal

Una de las principales causas de los accidentes de tráfico es la distracción del conductor al volante. Hay varias formas en las que un conductor puede distraerse, entre ellas:

Enviar mensajes de texto mientras se conduce

Hablar por teléfono o entablar una conversación con sus pasajeros mientras se conduce

Ajustar los mandos de la radio cuando se supone que deberían estar concentrados en la carretera

Consultar un mapa o un sistema GPS cuando se supone que se está conduciendo

Cuando este comportamiento se produce y da lugar a una colisión, suele tratarse de un choque por detrás, ya que se embiste el vehículo que está por delante. Una de las formas en que la tecnología podría evitar este tipo de choques es con el sistema de colisión frontal. Se trata de un sistema que se pondría en los vehículos y que funcionaría calculando automáticamente la distancia entre el vehículo en cuestión y el que le precede. Cuando el sistema detecta que los dos vehículos se acercan demasiado, entra en acción y reduce su velocidad o lo detiene por completo.

Tecnología de salida de carril

La tecnología de salida de carril se utiliza como medio para resolver el problema común de los conductores que no pueden permanecer en su carril. Si un conductor se distrae o se vuelve somnoliento, puede provocar algún tipo de colisión con un vehículo que circule por el carril contiguo. También puede provocar que un vehículo se desvíe hacia la trayectoria del tráfico que viene en sentido contrario y que se produzca una colisión. La tecnología de salida de carril podría contribuir de dos maneras diferentes.

La primera es emitir un aviso acústico a los conductores dentro de sus vehículos, avisándoles de que están empezando a salirse del carril de circulación. A continuación, utilizaría una señal direccional como medio para indicarle al vehículo en qué dirección debe moverse para volver a su carril correcto.

Otra versión del sistema sería un poco más avanzada, ya que también contaría con un sistema auditivo, pero a su vez sería capaz de tomar el control de la dirección del propio vehículo, facilitando suavemente su retorno al carril. Habría cámaras y ordenadores en este que podrían detectar el centro del carril de circulación para devolverlo a su posición si empieza a desviarse demasiado en una dirección determinada.

Sistema de detección de ángulos muertos

Cuando un conductor no vigila adecuadamente la ubicación de otros conductores en la carretera antes de decidir cambiar de carril, esto también es propenso a terminar en un accidente y, como resultado, aumentar el riesgo de daños. Todo esto vendría de la simple incapacidad de un conductor de no poder controlar su ángulo muerto. Al igual que la tecnología de salida de carril que se ha comentado anteriormente, la tecnología de punto ciego tendría probablemente algún tipo de sistema de detección a bordo que emitiría una advertencia sonora y también tendría luces en los espejos laterales. Todos ellos se activan cuando un conductor empieza a cambiar de carril pero mientras lo hace no se da cuenta de que hay otro vehículo presente.

Cámaras de marcha atrás

La introducción de una cámara de marcha atrás en los vehículos sería estupenda para ayudar a los conductores a ser capaces de ver a otros peatones, ciclistas y otros vehículos presentes cuando empiezan a salir de su lugar de estacionamiento o de su entrada. Lo más probable es que la cámara se sitúe en la parte trasera del vehículo y que se encienda cada vez que el conductor inicie la marcha atrás. Una vez encendida, el conductor estaría en una posición mucho mejor para ver cualquier cosa que esté detrás suyo y evitar así una posible colisión. Muchos accidentes ocurren porque el conductor tiene algún tipo de visión restringida de lo que hay detrás, y una cámara de marcha atrás sería genial para evitarlo.