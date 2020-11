La rompe J.Lo en los People’s Choice Awards

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el orgullo latino como motor y la satisfacción de demostrarle a las niñas que pueden lograr todo, Jennifer Lopez brilló en los E! People’s Choice Awards 2020, donde la reconocieron como Icono de la Gente.

La cantante y actriz aprovechó el escenario para destacar que aunque muchos dudaban que podría cumplir todas sus metas, eso la impulsó siempre, por lo que espera que las mujeres nunca se rindan.

“Quiero inspirar a niñas de todas las edades y colores. Pueden ser quien quieran ser y hacer lo que quieran. Quiero que sepan que a sus sueños sólo los limitan su imaginación y la voluntad de nunca rendirse”, dijo la artista.

“A mi gente latina, donde quiera que vaya siempre los tengo presentes, y es para mí un orgullo representar a los latinos de todas partes con todo mi corazón y amor. Gracias mi gente, los quiero mucho. ¡Hay que seguir bailando, siempre!”, añadió en español.

Aunque no estuvieron presentes sus integrantes, la banda surcoreana BTS fue la principal ganadora en las categorías musicales, pues triunfó en cuatro: Grupo, Álbum (para Map of the Soul: 7), y Canción y Video por “Dynamite”.

Quien sí estuvo presente fue Justin Bieber, reconocido como Artista Masculino del Año. Fue el único artista que actuó en vivo, así como Chloe x Halle, quienes optaron por trajes negros para su actuación, que emocionó al público a distancia.

En televisión, Grey’s Anatomy reafirmó el gusto de la gente al afianzarse como Show del Año y el premio a Estrella Femenina de Televisión, para Ellen Pompeo.

“Nuestro show es sobre el amor y aceptación. Ganar este premio es confirmación de que la gente responde a esas ideas, a que nosotros nos levantemos unos a otros en este año que nos ha probado. ¡Vamos a patearle el trasero a lo que queda del 2020!”, dijo Pompeo.

La gala la cerró Tyler Perry, coronado como Campeón de la Gente, quien pidió a la gente nunca rendirse ante la vida.

LISTA PRINCIPAL DE GANADORES

Película: Bad Boys For Life

Película Cómica: The Kissing Booth 2

Película de Acción: Mulán

Película Dramática: Hamilton

Estrella Masculina de Película: Will Smith

Estrella de Cine de Acción: Chris Hemsworth

Programa del Año: Grey’s Anatomy

Programa de Drama: Riverdale

Estrella Femenina de Televisión: Ellen Pompeo

Estrella Televisiva de Comedia: Sofia Vergara

Artista Masculino: Justin Bieber

Artista Femenina: Ariana Grande

Grupo: BTS

Artista Latino: Becky G