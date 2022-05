La noche de la corrupción y el miedo en Tamaulipas está por terminar: Morena

NUEVO LAREDO, Tam.- La plana mayor del partido Morena en el país, al respaldar el proyecto del doctor Américo Villarreal Anaya, coincidieron que la noche de la corrupción y el miedo está por terminar y llegará la esperanza de un futuro mejor para Tamaulipas.

Mario Delgado Carrillo y Claudia Sheinbaum, presidente del CEN y militante referente de Morena, de visita en la entidad junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, coincidieron respectivamente que, a pesar de las difamaciones y amenazas, el triunfo de la Cuarta Transformación se viene para Tamaulipas.

En el cierre regional de campaña del doctor Américo Villarreal Anaya en Nuevo Laredo, Delgado Carrillo dijo que “la larga noche de la corrupción y el miedo en Tamaulipas está por terminar y ya viene el 5 de junio la esperanza”.

Y expresó: “Se les acabó el tiempo a estos gobernantes corruptos, criminales que han saqueado al estado” y ésta, coincidió que la actual no es cualquier elección, sino que se trata de liberar al estado del miedo y la inseguridad.

Y aseveró que la lucha por la libertad no tiene descanso porque ésta se conquista, no se implora y vamos a liberar a Tamaulipas.

“Sabemos que están muy desesperados, han intentado de todo y la gente no les cree, por eso no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo Américo”, indicó Delgado Carrillo quien advirtió que “van a seguir intentando meter miedo”, pero aun así no van a lograr detener la transformación de Tamaulipas.

“Que lo escuchen muy bien y desde aquí le exigimos al gobernador que garantice una jornada en paz, que deje que la gente decida libremente el futuro de Tamaulipas, así es la democracia, a veces se gana a veces se pierde. Le decimos a Cabeza de Vaca que tenga la cabeza fría, que Tamaulipas ya despertó y es el pueblo el que manda”.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, militante referente de la cuarta transformación en el país, aquí al acompañar al doctor Américo Villarreal dijo que “quedan unos días nada más para que acabe este régimen de corrupción, de privilegios, de amenaza y de uso de la política para beneficio de unos cuantos”.

Y puntualizó: “El pueblo de Tamaulipas abrazó la esperanza y viene la primavera para Tamaulipas con el doctor”.

Por eso, dijo que están aquí para darle todo el respaldo, desde la Ciudad de México, pues el corazón de Morena y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, está en Tamaulipas.

“Porque se avecina una nueva era para Tamaulipas y el doctor va a caminar de la mano del Presidente, el mejor que hemos tenido en la historia”, aseveró Sheinbaum, quien concluyó:

“Estamos seguros del triunfo que se viene para Tamaulipas, es cuestión de no vencerse, no claudicar, no tener miedo porque frente al miedo, lo mejor es la esperanza de un futuro mejor para Tamaulipas”, concluyó.

Antes, Mario Delgado recordó que la fórmula contra cualquier intento de manipulación, es el voto masivo por morena, por lo que pidió que nadie se quede en casa este 5 de junio, “todos a votar”.