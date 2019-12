La influencer de la Realidad Virtual

CIUDAD DE MÉXICO.-Cautivada por la Realidad Virtual, Cathy Hackl se convirtió en una especialista en el área, lo que la ha convertido en una influencer de tecnología al dar conferencias y ser reconocida por LinkedIn como la cuarta persona más imprescindible en temas de tecnología en el Top Voices 2018.

Actualmente trabaja en el equipo de Estrategia Empresarial de Magic Leap, una startup basada en Florida que desarrolló Magic Leap One, unas gafas de Computación Espacial que permiten a los usuarios interactuar con contenido digital a su alrededor, por 2 mil 295 dólares.

A sus 40 años, Cathy trabaja en su segundo libro: “The Augmented Workforce: How AI, AR, and 5G Will Impact Every Dollar You Make”, obra que coescribe junto a John Buzzell y que espera publicar en 2020.

¿Recuerdas la primera vez que experimentaste Realidad Virtual?

¡Sí!, de hecho yo cuento esta historia en todas mis charlas porque es como en los X-Men, que tienen su historia X-Origins Story, yo tengo mi X-R Origins Story. Fui a una conferencia, estaba dando una sobre un tema completamente distinto y me invitaron a ponerme unas gafas para entrar a una experiencia que se llama 6×9, hecha por The Guardian, del Reino Unido, que te pone en una celda de aislamiento donde los prisioneros están el 90 por ciento del tiempo.

Fue como 3 o 4 minutos, me sentí completamente claustrofóbica, me quité las gafas y me di cuenta que era el futuro de cómo íbamos a contar historias, del ‘storytelling’ o ‘storyliving’ (como le decimos hoy), y me di cuenta de que quería hacer eso por el resto de mi vida. Eso fue hace 3 o 4 años.

¿Consideras que Realidad Virtual, Aumenta o Mixta incentivan nuevas formas de producir arte?

Totalmente. Los artistas que están creando a través de estas tecnologías, están llevando su creatividad a otro nivel. Las nuevas generaciones entienden estas tecnologías de una manera distinta. Cuando pongo a alguien en realidad virtual a pintar, siempre escriben su nombre o dibujan algo, pero plano, en cambio hace tiempo una amiga puso a un niño a dibujar y dibujo un iglú alrededor de él, y ese concepto que los niños manejan del espacio, que nosotros, por estar educados con superficies planas, pensamos de manera plana, pero los niños piensan más en 360, 3D, y creo que eso dará paso a artistas nuevos.

No hay nada más Realidad Virtual o Aumentada, también hay Audio Aumentado, como en las gafas de sol ‘Bose Frames’. ¿Cómo se integrarán este tipo de tecnologías para brindar experiencias aún más inmersivas?

Yo creo que lo que ellos están haciendo es muy interesante porque estamos muy enfocados en lo visual, pero la aumentación auditiva es increíblemente importante. ¿Las has probado? ¡Es divertidísimo! Puedes ir caminando y hacer un tour auditivo aumentado de la ciudad, también recibes llamadas por las gafas y es una manera fácil de empezar y que el consumidor quiera algo así.

¿Crees que pronto podamos experimentar Realidad Aumentada con estímulos físicos, como el sentido del tacto?

Ya existen, pero no a nivel masivo. Tal vez en unos 5 años podríamos ver algo mucho más inmersivo, pero ya hay cosas increíbles. Hace tiempo me metí a una experiencia de RV por medio de un programa de una compañía que se llama Neurable y empecé a mover cosas en Realidad Virtual ¡sólo usando mi cerebro, telequinesis en Realidad Virtual! Y a mí cerebro le gustó. Semanas después les pedí hacerlo de nuevo y me parece interesante llegar a ese nivel de avance.

¿De qué manera este tipo de tecnologías cambiarían la vida de las personas que padecen alguna discapacidad física?

Una de las cosas más bonitas que he visto fue cuando en una organización sin fines de lucro en la que participé, llevamos Realidad Virtual a viejitos que no salían de sus casas. Poder ponerles las gafas e invitarlo a ir a Malibú, a Hawái y ver sus caras de alegría de no tener que estar en sus realidades en esos momentos y caminar por la playa, algo que probablemente no vayan a volver a hacer, es impactante.

También con los niños, ver cómo se usa la tecnología para evitar que tengan miedo a las vacunas, o que no sientan las vacunas, o les cambien los vendajes si están quemados, que se usa en hospitales para distraerlos y crear un impacto en el cerebro que les hace pensar que están en un lugar frío, con programas que les muestren que están en lugares de nieve.

¿Qué prefieres: Realidad Virtual, Aumentada, Mixta…?

Computación Espacial, es como Realidad Mixta, de cierta manera. Cuando conocí a Mica, la humana virtual de Magic Leap, me impresionó: ella me sonreía y yo le sonreía, era algo innato, algo que uno hace y es interesante cómo vamos a interactuar con estos elementos digitales en el futuro.

¿Y qué disfrutas más de este tipo de experiencias?

Dar charlas, educar, mostrar a la gente lo que viene.

¡Síguela!

@CathyHackl