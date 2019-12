La infidelidad de Jay-Z a Beyoncé que casi acaba con su matrimonio

E.U.-Jay-Z son una de las parejas más sólidas, exitosas y millonarias de la farándula, sin embargo, su historia no está enmarcada sólo por amor, pues el tema de la infidelidad sacudió a la pareja hace unos años, incluso, todos pensaron que su unión acabaría en divorcio.

Los rumores de una infidelidad de Jay-Z

La pareja tuvo a su primera hija en el 2012, Blue Ivy, pero los rumores de infidelidad comenzaron tras conocerse el famoso video de Solange Knowles, hermana de Beyoncé, golpeando a su cuñado en un ascensor, en el marco de la MET Gala de 2014. Beyoncé observaba todo mientras su guardaespaldas trataba de detener a Solange.

Dos años después, en 2016, los rumores tomaron más fuerza cuando Beyoncé lanzó el disco Lemonade, en el que la cantante deja entrever la existencia de una infidelidad. En algunas de las canciones usa frases contundentes como: “Vaya manera de tratar a la chica que te ama”, “Imagina por un momento que no fueses famoso o rico, ¿estarían dispuestas? no, ellas solían esconderse de ti” y “Hoy me arrepiento del día que me puse este anillo”.

Todo parecía indicar que el matrimonio de Beyoncé y Jay-Z estaba en crisis, pero el hermetismo de la pareja era tal, que todo se quedó nuevamente en un rumor.

La confesión de Jay-Z de su infidelidad

A finales de 2017, cuando ya habían nacido sus gemelos Rumi y Sir, Jay-Z sorprendió a todos cuando dio una entrevista para The New York Times, en la que por primera vez habló sobre su infidelidad y la manera en que la pareja superó esta situación. El rapero se sinceró al hablar de lo que había sucedido: “Lo más duro es ver en la cara del otro el dolor que has causado y después tener que lidiar con ello”.

Sobre la manera en que superaron la crisis, el cantante señaló que componer música les ayudó, pues se convirtió en una especie de terapia para ambos. “Usábamos la música como si fuésemos a una terapia psicológica, pero la música que ella estaba haciendo dio un paso más allá y fue más lejos. Así que su álbum salió en oposición al disco colaborativo en el que estábamos trabajando”, indicó.

Jay-Z también lanzó el disco 4:44, en cuyas letras destaca una acción de perdón hacia Beyoncé, por haber cometido un acto de infidelidad en el pasado.

En esa misma entrevista, Jay-Z dejó entrever que él y Beyoncé estuvieron a punto de divorciarse. Además de la música, ambos asistieron a terapia de pareja e individuales con la finalidad de trabajar y rescatar su matrimonio.

¿Quién fue la tercera en discordia entre Beyoncé y Jay Z?

Jamás se manejaron nombres, pero todo apuntaba a la diseñadora Rachel Roy, ex esposa del productor Damon Dash, quien fue socio de Jay-Z. El círculo cercano de la pareja habría señalado que Roy habría sido la responsable de la gran pelea en el ascensor entre la hermana de Beyoncé y el rapero.

Los fans de Beyoncé comenzaron a atacar a la diseñadora, quien negó todo y denunció que incluso recibió amenazas que incluían a sus hijas.

Mientras Rachel Roy trataba de terminar con estas especulaciones, Rita Ora se convirtió en el nuevo centro de la polémica, pues la cantante británica subió a Snapchat una foto en la que vestía un brassiere con dos limones y un dije con una “J”, dos signos que los fans de Beyoncé interpretaron como referencia al disco de la cantante y al nombre de Jay-Z. Pero nuevamente, no se supo nada más.