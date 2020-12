La Galería de los Corazones Rotos ¿Te identificas?

CIUDD DE MÉXICO.- ¿Quién no ha guardado un objeto de un ex para no olvidarlo aunque la relación esté oficialmente terminada? ¿O quién no regala algo a un interés romántico para que se vuelva una referencia en la memoria?

Una de esas personas es Lucy Gulliver (Geraldine Viswanathan) en La Galería de los Corazones Rotos (The Broken Hearts Gallery), filme producido por Selena Gomez, que ya está disponible en renta y venta en plataformas como ClaroVideo y Amazon Prime Video.

En este largometraje, a Lucy le sucede lo que a muchísimas jóvenes cuando la truena su galán, Max Vora (Utkarsh Ambudkar): llora, patalea, se deprime y se hunde emocionalmente por darse cuenta que su novio no era perfecto.

Y tampoco sabe qué hacer con su trabajo como asistente de una galería.

“Invariablemente a todos nos sucede, es una situación que no podemos evitar. Nos regalamos cosas, compramos cosas, guardamos cosas y muchos de esos objetos simbolizan algo en una relación, ya sea un truene, una pelea, una cena romántica, una fecha memorable y lo guardamos.

“Me encanta pensar que somos acumuladores de experiencias sentimentales y esos objetos nos recuerdan algo, son el ancla emocional. Yo nunca había reparado en la importancia de conservar o desechar ciertos objetos que fueron o son importantes en una relación hasta que hice esta película”, cuenta Viswanathan en entrevista desde su casa en Los Ángeles.

Get your popcorn ready! 🍿 The #BrokenHeartsGallery is coming to your home on Digital 11/10 & Blu-ray 11/17. pic.twitter.com/1oV94aaPYH — The Broken Hearts Gallery (@BrokenHeartsGal) November 2, 2020

La historia se adentra con su protagonista a su manera de ser, tan desenfadada, genuina y fresca, que lo mismo se refugia en las conversaciones con sus amigas y desconocidos para lapidar sus decepciones amorosas, que exhibe que entre sus objetos más preciados hay cuadernillos, playeras y vibradores.

Dirigida y escrita por Natalie Krinsky, el filme debutó en EU hace un par de meses y ha logrado apenas 4 millones de dólares de taquilla.

“Es inevitable hablar del tema (la pandemia), pero sí creo que es loable que se estrene en una temporada tan difícil. Tanto la directora como Selena hicieron un gran esfuerzo y estamos felices de que poco a poco haya habido respuesta de otros públicos y me emociona que llegue a México.

“No pude conocer a Selena en el rodaje, pero sé que tuvo mucho que ver su aportación para lograr que se hiciera este filme”, señala la actriz de las series Miracle Workers y Janet King.

Impulsada por su necesidad de sobrevivir a los embates sentimentales que la acongojan, la simpática, y a veces imprudente Lucy, decide crear The Broken Heart Gallery, un espacio emergente con artículos, baratijas y pequeños tesoros que exhiben amores que han quedado en el olvido de parte de diversos contribuyentes.

Al extenderse la noticia, el movimiento se hace robusto y propicia nuevos inicios románticos para los involucrados. Y claro, puede que Lucy se dé una oportunidad con un nuevo chico en su panorama.