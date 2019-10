La fecha de estreno de ‘The End of the F***ing World’

E.U.-The End of the F***ing World ya tiene fecha de estreno. Este martes Netflix dio a conocer que la segunda temporada de la serie estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 5 de noviembre.

La serie es una coproducción de Netflix y el canal británico de televisión Channel 4, por lo que al igual que sucedió con la primera temporada, los nuevos episodios, a excepción de Reino Unido, llegarán a través de Netflix.

The End of the F***ing World anunció su segunda entrega con una imagen acompañada del mensaje: “Soy Alyssa. Tengo diecinueve años y pensé que ya había vivido el día más mierda de mi vida”, dice la publicación en Twitter.

I’m Alyssa. I’m nineteen. And I thought I’d already had the shittest day of my life. pic.twitter.com/8rpCBivafv — TEOTFW (@TEOTFW) October 8, 2019

A pesar de que Netflix aún no da a conocer ningún adelanto, los fanáticos de la serie han agradecido a la plataforma por el anuncio pues aseguraron que “ Más vale tarde, pero seguro”.

En la primera temporada de The End of the F***ing World, los personajes se embarcaron en una aventura para encontrar al padre de Alyssa, quien se fue de su casa cuando ella era una niña.

When you look at the calendar and it’s still not Friday. pic.twitter.com/lueZEFY41I — TEOTFW (@TEOTFW) February 22, 2018

​James, de 17 años, está bastante seguro de que es un psicópata: emocionalmente desapegado, frío y desdeñoso, por lo que ha decidido que está listo para graduarse en la horrible práctica de matar animales.

Alyssa, también de 17 años, es una adolescente fría y malhumorada que padece angustia existencial y la embarga un sentimiento de no pertenencia… hasta que conoce a James.

Éste es el tráiler de la primera temporada: