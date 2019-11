La continuidad de BTS es amenazada por el servicio militar

CIUDAD DE MÉXICO.-BTS ha logrado hacer historia después de convertirse en un fenómeno global que ha llevado al K-Pop a lo más alto en todo el mundo. Allá donde van, arrasan, y su impacto no ha hecho más que abrir la puerta a otros artistas del género más allá de Corea del Sur. Ahora bien, puede que el reinado de BTS tenga fecha de caducidad, y no porque vayan a dejar de tener éxito, sino porque sus integrantes no puedan seguir cantando. ¿La razón? Cumplir con el servicio militar.

En Corea del Sur, lugar de donde provienen los seis integrantes de BTS, es obligatorio para todos los hombres sin impedimentos físicos, servir al ejército durante dos años. Se pueden hacer excepciones, como en el caso de deportistas de élite y de violinistas y pianistas clásicos, pero eso no incluye a los chicos de BTS.

Y por si quedaba alguna duda de que se pudiese modificar la normativa en este caso excepcional, teniendo en cuenta lo que BTS representan no solo en la industria del entretenimiento sino como representantes de su país en todo el mundo, nos la acaban de despejar: tendrán que ir a la mili.

Así lo ha dicho el ministro de cultura Park Yang-woo en el Foro de Ministros de Cultura organizado por la UNESCO en París: “En el caso de BTS, personalmente desearía poder permitir excepciones pero la administración militar y el Ministerio Nacional de Defensa (a cargo del reclutamiento) se han decantado por reducir el porcentaje de excepciones”.

¿Cómo afecta esto a BTS?

Pues en que el año que viene tendrá que despedirse de uno de sus miembros, Jin, ya que alcanzará la edad máxima para cumplir con sus obligaciones militares. La ley fue modificada en julio de 2018, ya que hasta ese momento la edad máxima para presentarse a la mili era de 35 años.

El auge del K-Pop en todo el mundo está haciendo que muchos fans pidan a través de las redes sociales que se exima a sus ídolos de tener que hacer la mili. Pero parece que, de momento, el gobierno no tiene intención de hacer realidad esa petición.