La Ciudad de Laredo reubica sitio de pruebas Covid-19

LAREDO, TX.– La operación de pruebas de COVID-19 de la Ciudad de Laredo se está reubicando en el estacionamiento de Sames Auto Arena y ya no estará en la Biblioteca Pública de Laredo. Esto es para facilitar la operación y asegurarse de que todos los involucrados estén a salvo.

Desde el martes 11 de enero hasta el lunes 24 de enero, los pacientes pueden hacerse la prueba a través del autoservicio, de lunes a viernes a partir de las 8:00 a.m. Este sitio es en colaboración con Vara Health quien tiene la capacidad de administrar hasta mil pruebas por día.

La operación se llevará a cabo como las operaciones de autoservicio de la vacuna COVID-19 (consulte el mapa para obtener más detalles), y los pacientes deberán completar un formulario mientras esperan en la fila. Según Vara Health, después de administrar la prueba, los pacientes recibirán una notificación cuatro días después, con un enlace para ver sus resultados.

Para ayudar con la demanda, Curative ha agregado 200 citas adicionales a sus siete ubicaciones en la ciudad. Además, los tres sitios adicionales que la ciudad de Laredo solicitó a Curative hace una semana estarán operando el miércoles 12 de enero de 2022, pero los pacientes deben consultar su sitio web para programar citas.

Las tres ubicaciones adicionales de Curative son:

· Estacionamiento de la Estación de Bomberos #5 200 E. Stewart – lunes a domingo: 8:00 AM A 5:00 PM

· Northeast Hillside Rec Center 5700 McPherson – lunes a domingo: 8:00 AM A 5:00 PM

· Estacionamiento de North Central Park, 2619 San Isidro Parkway, de lunes a domingo de 8:00 AM A 5:00 PM

Debido a la disponibilidad limitada de pruebas, se pide a la comunidad buscar pruebas sólo cuando desarrollen síntomas. La Ciudad de Laredo y sus colaboradores están trabajando diligentemente para ofrecer los servicios necesarios a nuestra comunidad durante este aumento de casos de la nueva variante Omicron.