La cantante y actriz Cher celebra 76 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos lo sabemos, Cher, al igual que Dorian Gray, hizo un pacto para lucir siempre joven y este 20 de mayo, cuando cumple 76 años, confirmamos este dicho. ‘La diosa del pop’, como mundialmente es conocida, nació en 1946 en California. Su nombre de nacimiento es Cherilyn Sarkisian y es reconocida por su larga trayectoria no solo musical, sino también en la actuación. De hecho, es de las pocas estrellas que tienen la dicha de presumir los mayores reconocimientos de la industria tras ganar un Premio Oscar a la mejor actriz en 1988, acumular varios Globos de oro, Grammys, Emmys y Billboard.

En el cine, la también actriz estadounidense ha actuado en cintas como ‘Mamma Mia! Una y otra vez’ (2018 ), ‘Burlesque’ (2010), ‘Té con Mussolini’ (1999), ‘Hechizo de luna’ y ‘Las brujas de Eastwick’, ambas de 1987.

En series de televisión, ha actuado en ‘Will y Grace’ además de tener su propio programa de televisión en la década de los setenta llamado ‘The Sonny & Cher Comedy Hour’ que compartió a lado de su entonces marido, Sonny Bono y posteriormente tras su divorcio, ‘The Cher show’ en 1975.

En la música, sus primeros éxitos se dieron desde temprana edad y desde 1964 comenzó su larga trayectoria con temas como ‘I found someone’, ‘Fernando’, ‘You haven’t seen the last of me’, ‘After all (love theme from chances are)’, ‘When will i be loved’ y su más grande éxito, ‘Believe’.

Su apariencia exótica rompió con muchos estereotipos y marcó tendencia en la moda. Una larga y negra melena lacia le acompañaban siempre, además de sus ojos profundos que maquillaba de acuerdo a la época y sus outfits siempre icónicos.

Cher ha sido una mujer adelantada a su tiempo, desde la década de los años setenta lucía un abdomen y brazos

tonificados, que ahora está tan de moda.

Ella es toda una ‘show woman’, que supo encontrar la clave para brillar en un mundo misógino y lograr convertirse en la estrella que es actualmente.