La belleza natural de la joyería

CIUDAD DE MÉXICO.- Sangre de mi Sangre, la marca de joyería mexicana de delicada producción, lanzó su nueva línea We Like it Wild, la cual está inspirada en la naturaleza y en los elementos venenosos que de ella provienen.

En el colorido mundo de esta marca encontrarás accesorios únicos hechos con metales 100% reciclados, los cuales se traducen en piezas únicas y juveniles diseñadas por Mariana Villarreal.

La conexión con la naturaleza no sólo está en los diseños de las piezas de joyería, sino también en los materiales seleccionados para elaborarlas: lapislázuli, ónix, ópalo rosa, labradorita, amatista, malaquita y agatha son algunas de las piedras naturales seleccionadas por la diseñadora.

La firma se preocupa por cuidar los limitados recursos del planeta, por ello, las piedras que utilizan provienen de zonas naturales, además de que son cuidadosamente elaboradas a mano.

Para su elaboración se utilizó el esmaltado francés, por primera vez utilizado por la marca, teniendo como resultado accesorios muy coloridos.

Encuentra elementos orgánicos bañados en plata y oro, donde resaltarán los escorpiones por el arcoiris que los recubre, mientras que las flores, por su detalle especial en el tallado de las piedras.

Sangre de mi Sangre propone piezas pensadas para el día a día, aunque puedes encontrar algunas para los eventos especiales.

