“Kiko” podría incursionar en la política

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Villagrán, quien personificaba a Kiko en El Chavo, iniciará esta semana negociaciones con el partido Querétaro Independiente (QI), quien pretende postularlo a una candidatura para los comicios locales del 2021.

Villagrán confirmó a EL UNIVERSAL Querétaro, vía telefónica, que podría incursionar en la política y justo se encuentra en Querétaro para escuchar la propuesta del partido local.

En su agenda tiene planeado reunirse con dirigentes de la institución que quiere registrarlo como su candidato, aunque no se le informó para qué candidatura se está considerando postularlo.

Apuntó que a inicios de esta semana se concretará la reunión, que será su primer encuentro con personas de ese partido; hasta ese momento conocerá el cargo para el cual se le postularía.

Se le solicitó la reunión y viajó desde Houston para escuchar lo que se le quiere plantear y dijo que sólo hasta conocer la propuesta podrá determinar si tiene capacidad para aceptarla.

Puntualizó que por su mente jamás pasó la idea de incursionar en la vida política, que su trabajo lo centró en la actuación

“Si le llamaron a Kiko, pues, no, yo no sé nada grrrrrgrrrgrrr [voz de Kiko], no él no sabe nada, es un bruto el Kiko“, afirmó el actor.

Como no estaba en sus planes incursionar en la vida política, tampoco pensó en llegar a ser candidato por la vía independiente, puntualizó.

“Nunca había pensado, ni me había pasado por la mente una cosa así, mi trabajo es totalmente distinto: hacer reír, vestirme de Kiko ‘chusma, chusma’ [dice con la voz del personaje], y todo ese tipo de cosas, pero lo otro, tengo que esperar a ver qué”.

“Le repito, por amabilidad, por ser una persona decente, tengo que dejar hablar a la gente y después decirle mi decisión, si podría yo ser capaz de ocupar un puesto”, expuso Villagrán.

Apuntó que debe cambiar la política en todo aquel país en el que se haya malinterpretado, pues, los políticos no deben ver para sí mismos; es cuando sienten que tienen poder que los políticos llegan a distorsionar y corromper sus funciones, pues, la realidad es que quienes resultan electos lo que reciben es la obligación de servir al pueblo, sostuvo.

Los políticos, dijo, también deberían investigar si la gente es honesta, sólo así se lograría tener “algo” que realmente pueda funcionar, capaz de responder a las necesidades y a las prioridades.

Recordó que entre sus memorias se encuentra el de haber sido fotoperiodista, lo que le permitió cubrir eventos memorables, como las Olimpiadas de 1968 y el campeonato mundial de futbol de 1970, “cuando fue 3 veces campeón Brasil, que traía a Pelé”.