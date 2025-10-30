Kevin Durant anota 31 puntos y Rockets hilan 2do triunfo, 139-121 sobre Raptors

TORONTO.- Kevin Durant anotó 31 puntos, Jabari Smith Jr. añadió 25, su máximo número de la naciente temporada, y los Rockets de Houston aplastaron el miércoles 139-121 a los inoperantes Raptors de Toronto.
Alperen Sengun consiguió 18 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes por los Rockets, quienes ganaron su segundo partido consecutivo después de comenzar la temporada con dos derrotas seguidas.
Amen Thompson anotó 18 puntos y Tari Eason añadió 14 por los Rockets. Steven Adams anotó 12 unidades y lideró a Houston con 12 rebotes.
Houston superó a Toronto en rebotes por 53-22. Siete jugadores de los Rockets tuvieron cinco rebotes o más.
Durant terminó atinando 11 de 19 tiros de campo y cuatro de ocho triples.
Scottie Barnes anotó 31 puntos y Brandon Ingram igualó su máxima estadística de la temporada con 29 por Toronto, que perdió su cuarto partido consecutivo después de ganar en su inauguración de temporada en Atlanta. Las cuatro derrotas han sido por diez puntos o más.