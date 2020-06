Keanu Reeves vuelve al rodaje de “Matrix 4”

E.U.-La nueva normalidad se va instaurando poco a poco, también en la industria cinematográfica. Una de las primeras producciones en retomar su rodaje ha sido “Matrix 4”, tal como revelan unas imágenes del set con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Neil Patrick Harris.

TMZ ha publicado las fotografías, en las que se pueden ver a los actores en Berlín, aparentemente dirigiéndose a sus camerinos y listos para comenzar a grabar.

El rodaje fue suspendido el pasado mes de marzo pero las últimas imágenes del elenco datan del mes de febrero y fueron tomadas en San Francisco.

“Matrix 4”, que estará dirigida por Lana Wachowski y contará con el regreso de Jada Pinkett Smith en el papel de Niobe y Lambert Wilson en el rol de The Merovingian, iba a estrenarse en mayo de 2021, pero la pandemia ha aplazado su lanzamiento hasta el 1 de abril del mismo año.

“Lana Wachowski ha escrito un guión hermoso y una historia maravillosa que conectó conmigo”, dijo Reeves sobre la película en una entrevista reciente con la revista Empire. “Esa es la única razón para hacerlo. Trabajar con ella nuevamente es simplemente increíble. Ha sido realmente especial y la historia tiene algunas cosas significativas que decir”, agregó el intérprete.

“Matrix” se estrenó en 1999 y recaudó más de 463 millones de dólares en todo el mundo. En 2003 llegó “Matrix Reloaded”, que supuso un éxito de taquilla y ganó más de 739 millones a nivel global. Ese mismo año se lanzó “Matrix Revolutions”, que no tuvo tanto público como la segunda entrega y acumuló más de 427 millones.

Bild Photos, karadshow credits , the arrival in Berlin of Keanu Reeves , Carrie Ann Moss and Neil Patrick Harris with a private jet @keanuplanet @keanu_carrie #keanureeves #matrix4 pic.twitter.com/hZQ1bCBtPN

— Keanu Reeves TheClub (@Keanu_TheClub) June 23, 2020