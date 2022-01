Keanu Reeves donó salario de Matrix para cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Keanu Reeves donó una gran parte de sus ganancias de la película original The Matrix a la investigación del cáncer, afirma un nuevo informe.

Según New York Post, Reeves de 57 años recibió 10 millones de dólares por adelantado por la película de ciencia ficción de 1999, antes de ganar otros 35 millones, cuando la película se convirtió en un éxito de taquilla.

El actor donó el 70 por ciento del dinero -31,5 millones de dólares- a la investigación de la leucemia.

La causa era cercana y querida para el corazón de Reeve, ya que su hermana menor, Kim, había estado luchando contra la enfermedad durante ocho años en el momento en que hizo la donación.

A Kim le diagnosticaron cáncer de sangre en 1991 y pasó una década entrando y saliendo del tratamiento antes de finalmente entrar en remisión en 2001.

Reeves ha seguido dando dinero a la investigación en los años posteriores a la curación de Kim, e incluso ha creado su propio fondo para el cáncer.

It’s officially time to fly. 🕶️ #TheMatrix is NOW PLAYING in theaters and on HBO Max. Get tickets: https://t.co/2LthXmC4IB pic.twitter.com/LvrPHVKp7T

— The Matrix Resurrections – 🚫 Spoilers! (@TheMatrixMovie) December 22, 2021