Katya Echazarreta, la primera mexicana en ir al espacio

La astronauta fue la primera en abordar al New Shepard y a las 8:26 de la mañana inició el conteo para despegar.

CIUDAD DE MÉXICO.- La misión ‘NS-21’ de Blue Origin llegó a la órbita con éxito. El vuelo, que duró 10 minutos, inició con los preparativos a las 8:00 horas de la Ciudad de México. Durante el trayecto, la ingeniera eléctrica Katia Echazarreta se convirtió en la primera mujer inmigrante mexicana que observó el espacio. La pasión y el amor por la ciencia llevaron a la joven de 26 años a cruzar no sólo las fronteras territoriales sino, también, las espaciales.

En un trayecto de poco tiempo, la mexicana logró vivir la experiencia de ser una astronauta, sin embargo, no se trata de un caso aislado pues la ingeniera comenzó a tener intereses por las ciencias exactas desde pequeña, ‘El espacio, las matemáticas, la astronomía y la física me han interesado desde que tengo memoria y nunca perdí de vista eso mientras crecía’.

Echazarreta acudió a una secundaria pública y simultáneamente tomó clases en un colegio comunitario donde se impartían estudios de ingeniería eléctrica. Posteriormente, acudió a la Universidad de California (Los Ángeles) donde concluyó los estudios de licenciatura y tuvo la oportunidad de colaborar con la NASA, en un programa de pasantías. Así mismo trabajó en cinco misiones de la Administración Nacional de Aeronáutica, incluida Perseverance, el rover que ha conseguido diversas primicias desde su llegada a Marte.

Actualmente, divulga conocimiento científico a través de las redes sociales como instagram y cursa el grado de maestría en la Universidad de Johns Hopkins.

¿Cómo fue el proceso de selección de la mexicana Echazarreta?

La ahora astronauta fue seleccionada entre 7 mil aplicantes de 100 países distintos. El ingeniero de la NASA José Hernández Moreno, también mexicano e inmigrante colaboró para que ella lograra su objetivo, pues forma parte de la mesa directiva de la organización ‘Space for humanity’, una organización sin fines de lucro que envía ‘líderes al espacio’, de acuerdo a su página oficial.

Los preparativos previos al vuelo de la misión ‘NS-21’

En un principio, el vuelo estaría programado para el viernes 20 de mayo, sin embargo, esa misma semana, Blue Origin publicó un tuit donde refería que el viaje se pospondría debido a una falla en los sistemas de respaldo, lo que provocó que cuatro semanas después por fin se ejecutara la misión.

Katia publicó algunas fotografías en su Twitterr junto al resto de sus compañeros donde se le puede observar en los entrenamientos.

Por otra parte, ayer viernes compartió una imagen donde se observa sonriente con una hoja de papel en la mano junto a la leyenda: ‘Hoy estuve aquí porque SIEMPRE supe que llegaría’.

En la fecha posterior a la cancelación del vuelo orbital, pese a que había una incertidumbre de cuando se programaría la nueva fecha, la ingeniera posteo foto con el traje que utilizaría el gran día.

‘Lista’ colocó en un mensaje de Twitter, ayer viernes.

Horas antes de que New Shepard hiciera un estruendoso sonido y despegara hacia el cielo, Echazarreta publicó un emotivo video en su cuenta de instagram, ‘Voy al espacio hoy, no voy a llorar. Ok estoy llorando’, menciona mientras observa la cámara emocionada.

Durante la transmisión que fue emitida por Blue Origin y ‘Space for humanity’, compartieron un video donde la mexicana dedicó su logro a los mexicanos y a la comunidad latina.

A las 8:36 la tripulación ya estaría de vuelta en la Tierra, después de 10 minutos fuera de órbita.