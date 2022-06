Karol G canta ‘Sálvame’ junto a la ex RBD Anahí

CIUDAD DE MÉXICO.- Anahí regresa a los escenarios, tras 11 años de ausencia, y durante el concierto de Karol G en la Arena Ciudad de México, en donde la colombiana además de incluir un momento de pop de los 2000, puso a perrear a miles de personas al interpretar todos sus éxitos.

Con la estrellita en la frente que solía usar «Mía Colucci», personaje que interpretaba Anahí en la telenovela «Rebelde», la exintegrante RBD salió cantando «Sálvame» ante una audiencia que lloraba y gritaba al verla en el escenario.

«Estaba pidiéndole a Dios toda la semana que pudiera mantener mi cordura, la persona que está ahí, ustedes la aman tanto como yo y fue parte de mi crecimiento, de las de mis amigas que escuchábamos su música, representaba todo lo que yo sentía, literal le daba ‘play’ a todas sus canciones y me acostaba en la cama y lloraba, porque sabía que nunca en la vida iba a poder conocerla. Fui a su concierto en Medellín hasta arriba y cuando la invité sabía que llevaba once años afuera de los escenarios y ha tenido mil invitaciones y aceptó la mía», dijo Karol G al presentar la mexicana.

La canción, la cual fue uno de los temas más icónicos de RBD, fue cantada a todo pulmón por todos los asistentes con gran ímpetu, y ese recibimiento hizo llorar a ambas cantantes, quienes tomadas de las manos expresaron su sentir con un nudo en la garganta, sobre todo Karol, quien hizo su sueño realidad.

«Familia es un momento muy emotivo por dos razones, uno que yo soy súper fan y dos porque ella estaba muy nerviosa porque llevaba once años y decía que no sabía si la gente iba responder, pero yo le dije que este momento iba a ser tan épico y que la extrañamos horrible en los escenarios», expresó la colombiana con una voz entre cortada por el sentimiento.

Mientras que Anahí llevándose las manos a la cabeza por la incredulidad y el momento que estaba viviendo, también agradeció a la reggaetonera por la invitación.

«Karol, eres una reina, todos los que estamos aquí sabemos el gran ser humano que eres, con esa alma que tienes, Karol para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo y sí, he estado un poco lejos, once años que no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes, sólo quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos, no se olvida nunca, les quiero decir nunca dejen de creer en sus sueños, todo es posible, hasta siempre, me los llevo en el alma», exclamó.

El espectáculo dio inicio alrededor de las 22:00 horas con temas como «Pineapple», «Gato Malo», «Location», «El Makinon», entre otras, que hicieron bailar a las 19 mil 200 personas, de acuerdo a los organizadores.

«Creo q la última vez q vine a cantar a la Ciudad de México fue en 2019, pero creo que hay muchos éxitos nuevos que no hemos cantado juntos, así que esta noche nos vamos a desquitar», señaló.

Con un carisma y sencillez, la cantante estuvo en todo momento interactuando con el público, mientras los deleitaba con algunas coreografías sensuales y mucha pirotecnia sobre el escenario.

Por otro lado, el lugar se pintó de azul, por miles de pelucas color turquesa que usaron sus fanáticos, para estar ad hoc con el look de la cantautora, quien también los sorprendió al aparecer en el otro extremo del escenario en una plataforma, para estar más cerca de los que quedaron hasta atrás.

Tras un poco más de dos horas de show, en el que también interpretó éxitos como, «El Barco», «Ocean», «Provenza», cerró la noche con los temas que han marcado su carrera, «Bichota» y «Tusa». «Muchas gracias México, los amo», dijo antes de salir del escenario.