Karate Do ha sido su pasión desde hace cinco años

NUEVO LAREDO TAM.- La práctica del Karate Do es una disciplina que exige mucho, hay que estar bien mental y físicamente, porque si no lo estás no resultará.

Frida Fernanda del Río Olivares, estudiante universitaria, práctica Karate Do desde hace 5 años, desde que se inició en el, es algo que le ha dejado solo satisfacciones.

“Cuando estaba por iniciar la preparatoria conocí al profesor Tomás Rodríguez, instructor de Karate Do, fue el quien nos invitó a sus cursos, yo me anime y empecé a practicarlo al mismo tiempo que la escuela, es una disciplina que exige mucho, tienes que estar bien mental y físicamente, si no estás concentrado en lo que hagas no resulta”, afirmó del Río Olivares.

Este día, Frida tuvo a su cargo una sesión de enseñanza de Karate Do a aproximadamente 40 jóvenes que apenas se inician en esta disciplina.

El sensei, comentó les ha enseñado a ser respetuosos con la gente, compañeros, adultos y con el mismo, la verdad que ahora siente mucho respeto hacia el Karate Do, asistiendo todos los días a practicarlo.

“El maestro casi nos terminó de criar, siempre preocupado por nuestra alimentación, no desvelarnos y entrenar cuatro o cinco horas diarias, todo ello ha sido favorable para mi vida, por ello ahora que lo apoyo en la instrucción de jóvenes que no saben nada del Karate, me gusta transmitir lo que aprendí, siento que el tener este conocimiento me obliga a transmitirlo a los chavitos”, aseguró.

Le gusta ver como empiezan a aprender y le provoca alegría, al ver que no pierden el tiempo en redes sociales y otro tipo de actividades que no llevan a nada, es mucha la satisfacción, aseguró.

Aunque muchos jóvenes buscan aprender karate para pelear, dijo que la finalidad de este deporte es que tengas los conocimientos para defenderte si eres atacada, pero nunca agredir a nadie, señaló Del Río Olivares.

Ella por supuesto nunca lo ha utilizado ni siquiera para defenderse, ha participado en selectivos para nacionales, panamericanos, centroamericanos y torneos locales y regionales.

“Hay jóvenes sin ocupación alguna, deben saber que cuando pensamos que ya estamos grandes para iniciarnos en algo, deporte o escuela, puede hacerse en cualquier momento, es muy bueno realizar actividad física porque ayuda a la salud y a la mente, además de mantenernos enfocados y plantearnos metas en lo académico y vida personal”, concluyó.