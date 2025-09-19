Kalmurza se convierte en el portero más joven en atajar un penal en la Liga de Campeones

El portero, de 18 años, se convirtió en el tercer arquero más joven en jugar el torneo y el segundo en atajar un penalti en su estreno europeo

Pedro Gonçalves, del Sporting, y Alyaksandr Martynovich, del Kairat, a la derecha, miran mientras el guardameta del Kairat, Sherhan Kalmurza, se lanza para atajar durante el partido de fútbol de la fase de apertura de la Liga de Campeones entre el Sporting CP y el Kairat Almaty en el estadio de Alvalade en Lisboa, el jueves 18 de septiembre de 2025. (AP Photo/Ana Brigida)

LISBOA.- El portero Sherkhan Kalmurza detuvo un penalti el jueves en la Liga de Campeones para el equipo kazajo Kairat y se convirtió en el jugador más joven en hacerlo durante un debut en el torneo.

Kalmurza se destacó con otras atajadas, pero no pudo evitar una derrota por 4-1 ante el Sporting de Lisboa en lo que fue el debut para el club kazajo en la competición de clubes de élite de Europa.

Con 18 años y 96 días, Kalmurza fue el tercer portero más joven en jugar en el torneo, según informó la UEFA.

También se convirtió en el segundo más joven en detener un penalti, después de Mile Svilar del Benfica, quien tenía 18 años y 65 días en 2017, cuando paró un penalti de Anthony Martial del Manchester United.

El marcador estaba todavía 0-0 cuando el capitán el Sporting, Morten Hjulmand, realizó el disparo. Kalmurza logró estirarse para bloquear el tiro desde el punto de penalti con su pierna derecha a los 21 minutos.

Uno de los goles que Kalmurza concedió fue anotado por otro adolescente, el delantero Geovany Quenda, quien dribló a varios defensores antes de completar la goleada con 18 años y 141 días, convirtiéndose en el jugador portugués más joven en encontrar la red en la Liga de Campeones.