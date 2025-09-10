El Dólar
Kali Uchis participará en la Semana Billboard de la Música Latina 2025

Uchis, quien se encuentra de gira, hará una parada especial para participar en una exclusiva sesión de preguntas y respuestas “Superstar Q&A”, creada especialmente para la ocasión

ARCHIVO - Kali Uchis posa para un retrato el martes 22 de abril de 2025 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)
AP

MIAMI (AP) — Kali Uchis se suma a la Semana Billboard de la Música Latina 2025.

Uchis, quien se encuentra de gira, hará una parada especial para participar en una exclusiva sesión de preguntas y respuestas “Superstar Q&A”, creada especialmente para la ocasión.

Este exclusivo conversatorio permitirá explorar la extraordinaria carrera de Uchis, conocer su trayectoria personal y ofrecerle al público una mirada íntima – y detrás de cámaras – a la visión y el arte que impulsan su éxito.

Reconocida como la semana más influyente de la música latina, Billboard Latin Music Week reúne a las figuras más importantes de la música, el entretenimiento y la cultura.

Además de Kali Uchis, la programación de este año incluye a Anuel AA, Carín León, DY, Gloria y Emilio Estefan, Ela Taubert, Goyo, Grupo 5, Guaynaa, Laura Pausini, Luis R. Conriquez, Myke Towers, Ozuna y Pablo Alborán.

La semana se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en en el Fillmore Miami Beach.

