Justin Bieber y Hailey Baldwin reafirman su compromiso

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de haber contraído nupcias por el civil, el cantante canadiense Justin Bieber y la modelo estadounidense Hailey Baldwin se unieron en matrimonio religioso en Carolina del Sur y después celebraron con familiares y amigos.

En la Somerset Chapel, de un exclusivo resort de Carolina del Sur, el pastor Judah Smith encabezó la ceremonia religiosa, en la que Bieber y Baldwin intercambiaron votos y se juraron amor eterno, informaron medios estadounidenses especializados.

Los invitados pudieron brindar con champaña a la salud de los recién casados, para después dirigirse al Willson Ballroom.

A la celebración acudieron aproximadamente 150 personas, entre ellos las modelos Kendall Jenner, Camila Morrone y Joan Smalls, así como el representante de Bieber, Scooter Braun, quien también fue el padrino.

El portal TMZ afirmó que también se esperaba la presencia de músicos como Travis Scott, Usher o Ed Sheeran; las damas de honor fueron la hermana de la novia Alaia y su prima Ireland.

En julio de 2018, el intérprete de Baby, Sorry y What do you mean confirmó a través de sus redes sociales los rumores que señalaban que se casaría con la sobrina del actor estadunidense Alec Baldwin.

Iba a esperar un poco antes de decir algo, pero la información se ha propagado rápido. Escucha, Hailey, simple y llanamente: ‘¡Me encanta todo de ti! Estoy decidido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, queriéndote con cariño y paciencia'”, escribió el músico en ese entonces; después se hizo público que la pareja se comprometió el 7 de julio de 2018, durante unas vacaciones que pasaron juntos en Bahamas.

Hailey y Justin se conocen desde su adolescencia y en los últimos años han atravesado por varios altibajos. Pese a ello, en septiembre del año pasado se casaron por el civil y este 30 de octubre refrendaron su amor en una ceremonia religiosa.