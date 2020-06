Justin Bieber demanda a internautas

E.U.- Justin Bieber levantó una demanda por 20 millones de dólares en daños contra dos presuntas usuarias de Twitter quienes alegaron en publicaciones en la red social que el cantante las había agredido sexualmente, hecho que él ha negado, reportó Variety.

En la demanda, presentada este jueves ante la corte estatal de California en el condado de Los Ángeles, se nombró como acusadas a dos mujeres a quienes denominó como Jane Does, e identificó con sus cuentas de Twitter: @ItsnotKadi y @danielleglvn (esta última cuenta se eliminó tiempo después de los alegatos), y con sus nombres en las redes: Kadi y Danielle.

De acuerdo con los documentos legales, las acusaciones de las usuarias de Twitter sobre Bieber son fácticamente imposibles y refutadas tanto por pruebas documentales indiscutibles como por las admisiones de los individuos; se sugirió además que ambas cuentas de Twitter posiblemente estaban a cargo de la misma persona o que se lanzó un ataque coordinado.

“Está muy claro que estas dos personas están tratando de capitalizar el clima de miedo que impregna la industria del entretenimiento, Hollywood y la América corporativa, por lo que es una temporada abierta para que cualquiera pueda hacer cualquier reclamo, sin importar cuán vil, sin fundamentos y demostrablemente falso que éste sea, sobre cualquiera sin consecuencias”, se lee en la querella.

“No obstante, Bieber no se quedará de brazos cruzados mientras las demandadas intentan llamar la atención y la fama por sí mismas al difundir imprudentemente mentiras maliciosas de que él participó en una conducta criminal atroz atacando a las demandadas, y Bieber está trayendo esta acción de difamación/calumnia para limpiar su nombre y dejar las cosas claras”.

La presunta mujer que se hizo llamar Danielle señaló que el intérprete presuntamente la agredió sexualmente en el hotel Four Seasons de Austin, Texas, el 9 de marzo del 2014, aunque en su demanda el famoso estableció que no se quedó en ese hotel en la fecha indicada, y que hay múltiples testigos y pruebas documentales para disputar este hecho.

Bieber abordó la acusación en un hilo de Twitter el pasado 21 de junio, en el que expuso que no había verdad en los señalamientos, y proporcionó correos electrónicos, recibos y otros elementos para comprobar que pasó la noche del presunto asalto en un Airbnb y en un hotel Westin la noche siguiente, y que ese mismo día acudió con su ex novia, la cantante Selena Gomez, al festival South by South West, hecho comprobado con fotografías.

La otra usuaria, Kadi, hizo referencia a las declaraciones de Danielle diciendo que ella también fue víctima de agresión sexual; supuestamente su versión, el 5 de mayo del 2015, alrededor de las 2:30 horas, fue invitada a la habitación de Bieber en el hotel Langham, en Nueva York, espacio en el que supuestamente fue agredida.

Bieber señaló en su demanda que ese día de mayo acudió a una fiesta posterior a la Gala del Met, en la que hubo decenas de testigos que lo vieron, por lo que acusó a Kadi de buscar fama e incluso citó una publicación del 2018 en la que la supuesta mujer indicó que quería protagonizar una serie de Netflix.

“‘Por favor, di que estás mintiendo’ ¡NO! No diré ninguna mentira. Mantengo mis palabras. Sucedió y no dejaré que creyentes me intimiden para que lo niegue. Postdata: NO le tengo miedo a ninguna demanda”, escribió Kadi en publicaciones posteriores.

“Todas mis pruebas y evidencias no están para que yo se las muestre, así que, ¿por qué debería molestarme? Mi abogado las tiene, nadie más”.