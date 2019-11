“Jumanji The next level” afianza estreno en China

La secuela de Jumanji: Welcome to the jungle llegará a las salas cinematográficas chinas el 13 de diciembre.

CIUDAD DE MÉXICO.- Jumanji: The next level, la nueva película que protagoniza Dwayne Johnson, quien este 2019 se convirtió en el Actor Mejor Pagado, superó los rigurosos reguladores de cine de Beijing y amarró su estreno en China.

La secuela de Jumanji: Welcome to the jungle, filme que recaudó más de 960 millones de dólares, llegará a las salas cinematográficas chinas el 13 de diciembre, la misma fecha en la que se estrenará en Estados Unidos.

Para esta nueva entrega de la franquicia, regresan Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan y Nick Jonas, así como Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Morgan Turner y Alex Wolff. Se unen Danny Glover y Dany DeVito.

De acuerdo con Deadline, Dwayne Johnson “The Rock” es uno de las personalidades más queridas en China, prueba de ello fue lo recaudado en Hobbs & Shaw (201 millones de dólares), Rampage (156.3), San Andreas (103) y Skyscraper (98.4).

A Welcome to the jungle, dirigida por Jake Kasdan, quien también repite crédito, y estrenada en 2017, el mercado chino le otorgó 78 millones de dólares.

La trama original de Jumanji vio la luz en 1995, fue dirigida por Joe Johnston y protagonizada por el fallecido Robin Williams. Se basó en el relato infantil de 1981 de Chris Van Allsburg.